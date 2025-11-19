„Mystery Box” cu arme  Borussia Dortmund i-a decis pedeapsa lui Adeyemi, după ce a fost prins » Care a fost explicația jucătorului
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 20:10
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 20:10
  • Karim Adeyemi (23 de ani) a vorbit pentru prima dată public despre cazul de deținere ilegală de arme în care a fost implicat.
  • Jucătorul a explicat cum au ajuns obiectele ilegale în posesia sa, iar, clubul l-a sancționat la rândul său, după amenda aplicată de autorități.

Adeyemi a primit la finalul lunii octombrie un ordin penal și o amendă de 450.000 de euro, după ce autoritățile au descoperit într-un colet comandat de el online obiecte interzise.

Cazul a devenit public două săptămâni mai târziu.

Borussia Dortmund i-a decis pedeapsa lui Adeyemi, după ce a fost prins cu arme ilegale

Conducerea clubului, reprezentată de Lars Ricken (49 de ani) și Sebastian Kehl (45 de ani), a avut o discuție amplă cu atacantul, după revenirea de la echipa națională.

Borussia Dortmund a decis să nu aplice o sancțiune financiară suplimentară, considerând că amenda primită în instanță este deja una severă.

Totuși, în urma unei înțelegeri între BVB și DFB (Asociația Germană de Fotbal), Adeyemi va presta muncă în folosul comunității, în cadrul proiectului Nordstadtliga, unde va susține antrenamente pentru copii.

„Am tratat desigur situația foarte serios. Își regretă profund greșeala. A plătit o amendă importantă, nimeni nu a fost rănit, iar el nu are antecedente”, a transmis Ricken, conform kicker.de.

Adeyemi a promis că nu va mai repeta asemenea greșeală: „Avem încredere că se va ține de cuvânt”, a mai spus fostul fotbalist german.

Adeyemi a oferit prima sa reacție oficială, în care a explicat cum a ajuns în această situație:

La începutul lui 2024, din ușurință și fără să mă gândesc la consecințe, am comandat pe internet un „Mystery Box” (n.r. cutie misterioasă). În interior se aflau și obiecte nepermise conform legii armelor. Pachetul a fost livrat multe luni mai târziu, apoi a ajuns nedeschis la poliție. A fost o greșeală uriașă. Una care mă costă mult și pe care o regret profund Karim Adeyemi

El a adăugat că înțelege impactul pe care comportamentul său îl are în spațiul public:

„Știu că sunt o persoană publică și am rol de model. De data asta nu mi-am respectat responsabilitatea.

Am învățat enorm din această situație și promit că voi evita astfel de greșeli. Mulțumesc tuturor celor care continuă să-mi ofere sprijin și încredere”, a mai spus fotbalistul.

29 de goluri
a marcat Adeyemi la Borussia Dortmund, în cele 121 de meciuri jucate. Atacantul este cotat la 60 de milioane de euro și a adunat doar trei reușite în acest sezon

Ce este un „Mystery Box”

Un mystery box este un pachet cumpărat la un preț fix, de regulă online, al cărui conținut rămâne necunoscut până la deschidere. Poate include haine, figurine, obiecte de colecție sau diverse produse surpriză.

Conceptul funcționează ca la pachetele Panini cu fotbaliști sau gumele Turbo: nu știi ce primești, iar experiența devine o loterie. Poți găsi ceva valoros, dar la fel de bine poți primi lucruri ieftine.

