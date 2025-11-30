FARUL - FCSB. La partida de la Ovidiu, oamenii de ordine au verificat mesajele pe care fanii voiau să le afișeze și care aveau legătură cu 1 Decembrie, ziua națională a României.

Suporterii formației pregătite de Ianis Zicu s-au prezentat în număr mare la stadion, meciul fiind unul extrem de important în calculele pentru locurile de play-off.

Mesaje verificate cu ChatGPT la Farul - FCSB

La meciul dintre Farul Constanța și FCSB, doi membri ai Jandarmeriei discutau în sala de conferințe a arenei de la Ovidiu despre mesajele pe care fanii vor să le afișeze pe stadion, legate de 1 decembrie.

Unul dintre cei doi a spus că a introdus cuvintele de pe bannere în platforma ChatGPT, pentru a vedea dacă sunt patriotice sau legionare: „Am abonament, doar nu-l plătesc degeaba”.

Deseori, reprezentanții peluzelor le spun dinainte forțelor de ordine mesajele pe care vor să le introducă în stadion. Membrii jandarmeriei l-au și sunat pe unul dintre ultrașii Farului, prin intermediul unui oficial al clubului, să-l întrebe detalii despre un banner pe care acesta îl trimisese spre aprobare.

Suporterul le-a spus că dacă nu are voie cu el, îl lasă la un prieten acasă. Răspunsul a fost că îl poate aduce, primind și OK-ul inteligenței artificiale :D.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport