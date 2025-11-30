An încheiat pentru Bîrligea? Veste proastă primită de FCSB: atacantul ratează sigur derby-ul cu Dinamo și „va lipsi câteva săptămâni”

- FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.
- Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că este posibil ca atacantul să nu mai joace în acest an.
FCSB a primit o veste cât se poate de proastă înaintea partidei cu Farul. Elias Charalambous a declarat că Daniel Bîrligea va lipsi cel puțin 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că atacantul ar putea să nu mai joace niciun meci în 2025.
20:10 Elias Charalambous: „Bîrligea va lipsi câteva săptămâni”
„Bîrligea nu se simte foarte bine. Va lipsi câteva săptămâni. Cu siguranță două săptămâni, chiar trei. Vom vedea”, a declarat Elias Charalambous înaintea partidei cu Farul, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.
Meciurile pe care FCSB le mai are de jucat până la sfârșitul anului:
- UTA Arad - FCSB, 3 decembrie (Cupa României)
- FCSB - Dinamo, 6 decembrie (Liga 1)
- FCSB - Feyenoord, 11 decembrie (Europa League)
- Unirea Slobozia - FCSB 15 decembrie (Liga 1)
- FCSB - Rapid, 21 decembrie (Liga 1)
Știrea inițială FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea, out din lotul campioanei
Atacantul a fost integralist în partida de joi, pierdută de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie.
Bîrligea a acuzat ceva probleme medicale în prima repriză a duelului de la Belgrad, dar a tras de el pentru a juca toate cele 90 de minute, iar acum suferă consecințele.
Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a suferit o entorsă la gleznă și nu a putut fi recuperat la timp pentru a face parte din lotul echipei la meciul cu Farul.
Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Mihai Stoica, președinte FCSB, vineri, pentru fanatik.ro
FOTO. Steaua Roșie - FCSB 1-0
Galerie foto (24 imagini)
Farul - FCSB, echipele de start
- Farul: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
- Rezerve: Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic
- Antrenor: Ianis Zicu
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu
- Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Chiricheș, Ngezana, O.Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”