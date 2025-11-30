An încheiat pentru Bîrligea? Veste proastă primită de FCSB: atacantul ratează sigur derby-ul cu Dinamo și „va lipsi câteva săptămâni”

FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.

Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că este posibil ca atacantul să nu mai joace în acest an.

FCSB a primit o veste cât se poate de proastă înaintea partidei cu Farul. Elias Charalambous a declarat că Daniel Bîrligea va lipsi cel puțin 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că atacantul ar putea să nu mai joace niciun meci în 2025.

„Bîrligea nu se simte foarte bine. Va lipsi câteva săptămâni. Cu siguranță două săptămâni, chiar trei. Vom vedea”, a declarat Elias Charalambous înaintea partidei cu Farul, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Meciurile pe care FCSB le mai are de jucat până la sfârșitul anului:

UTA Arad - FCSB , 3 decembrie (Cupa României)

, 3 decembrie (Cupa României) FCSB - Dinamo, 6 decembrie (Liga 1)

- Dinamo, 6 decembrie (Liga 1) FCSB - Feyenoord, 11 decembrie (Europa League)

- Feyenoord, 11 decembrie (Europa League) Unirea Slobozia - FCSB 15 decembrie (Liga 1)

15 decembrie (Liga 1) FCSB - Rapid, 21 decembrie (Liga 1)

23 de meciuri a bifat Daniel Bîrligea în acest sezon (7 goluri și 5 pase decisive)

Atacantul a fost integralist în partida de joi, pierdută de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie.

Bîrligea a acuzat ceva probleme medicale în prima repriză a duelului de la Belgrad, dar a tras de el pentru a juca toate cele 90 de minute, iar acum suferă consecințele.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a suferit o entorsă la gleznă și nu a putut fi recuperat la timp pentru a face parte din lotul echipei la meciul cu Farul.

Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Mihai Stoica, președinte FCSB, vineri, pentru fanatik.ro

FOTO. Steaua Roșie - FCSB 1-0

Farul - FCSB, echipele de start

Farul: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă Rezerve: Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic

Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic Antrenor: Ianis Zicu

FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu

Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Chiricheș, Ngezana, O.Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Chiricheș, Ngezana, O.Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Colţescu Sebastian, AVAR : Porumbel Valentin

: Vidican Rareș George, : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, : Colţescu Sebastian, : Porumbel Valentin Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”

