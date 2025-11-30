An încheiat pentru Bîrligea?  Veste proastă primită de FCSB: atacantul ratează sigur derby-ul cu Dinamo și „va lipsi câteva săptămâni” +24 foto
Daniel Bîrligea/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

An încheiat pentru Bîrligea? Veste proastă primită de FCSB: atacantul ratează sigur derby-ul cu Dinamo și „va lipsi câteva săptămâni”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 20:09
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 20:22
  • FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.
  • Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că este posibil ca atacantul să nu mai joace în acest an.

FCSB a primit o veste cât se poate de proastă înaintea partidei cu Farul. Elias Charalambous a declarat că Daniel Bîrligea va lipsi cel puțin 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că atacantul ar putea să nu mai joace niciun meci în 2025.

20:10 Elias Charalambous: „Bîrligea va lipsi câteva săptămâni”

„Bîrligea nu se simte foarte bine. Va lipsi câteva săptămâni. Cu siguranță două săptămâni, chiar trei. Vom vedea”, a declarat Elias Charalambous înaintea partidei cu Farul, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Meciurile pe care FCSB le mai are de jucat până la sfârșitul anului:

  • UTA Arad - FCSB, 3 decembrie (Cupa României)
  • FCSB - Dinamo, 6 decembrie (Liga 1)
  • FCSB - Feyenoord, 11 decembrie (Europa League)
  • Unirea Slobozia - FCSB 15 decembrie (Liga 1)
  • FCSB - Rapid, 21 decembrie (Liga 1)
23 de meciuri
a bifat Daniel Bîrligea în acest sezon (7 goluri și 5 pase decisive)

Știrea inițială FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea, out din lotul campioanei

Atacantul a fost integralist în partida de joi, pierdută de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie.

Bîrligea a acuzat ceva probleme medicale în prima repriză a duelului de la Belgrad, dar a tras de el pentru a juca toate cele 90 de minute, iar acum suferă consecințele.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a suferit o entorsă la gleznă și nu a putut fi recuperat la timp pentru a face parte din lotul echipei la meciul cu Farul.

Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Mihai Stoica, președinte FCSB, vineri, pentru fanatik.ro

FOTO. Steaua Roșie - FCSB 1-0

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO

Galerie foto (24 imagini)

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
+24 Foto
labels.photo-gallery

Farul - FCSB, echipele de start

  • Farul: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
  • Rezerve: Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Pereira, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu
  • Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Chiricheș, Ngezana, O.Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
farul constanta fcsb superliga daniel bîrligea
