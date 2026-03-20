„Nu putem ști ce se întâmplă" Fatih Terim: „Lucescu este un antrenor de mare calibru, însă Montella are realizări semnificative"
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 00:15
  • Fatih Terim (72 de ani), legendarul selecționer al naționalei Turciei, a prefațat semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Terim și-a exprimat respectul pentru selecționerul României, Mircea Lucescu, pe care l-a numit un antrenor de „mare calibru”, dar a subliniat totodată valoarea lui Vincenzo Montella și a lotului echipei Turciei.

Fatih Terim, înainte de Turcia - România: „Lucescu este un antrenor de mare calibru”

„Mircea Lucescu este un antrenor important, un antrenor de mare calibru, şi nu putem decât să-i acordăm respect pentru cariera sa, deoarece de foarte mulţi ani, practic fără întrerupere, a activat ca antrenor în toată lumea, fiind implicat în fotbal încă din anii 1960-1965.

Nu-mi amintesc ca ar fi fost vreodată pasiv, un antrenor care a fost mereu activ, adică a lucrat fără întrerupere timp de foarte mulţi ani, ceea ce nu este deloc uşor.

Îl consider un om care iubeşte foarte mult fotbalul, pentru că, dacă nu eşti îndrăgostit de fotbal, nu este posibil să lucrezi fără întrerupere atâţia ani.

De 60-65 de ani este implicat în fotbal, iar majoritatea acestor ani i-a petrecut în competiţii de cel mai înalt nivel. Este, după părerea mea, o legendă”, a spus Fatih Terim, conform orangesport.ro.

Terim a vorbit despre valoarea și eforturile actualului selecționer al Turciei, Vincenzo Montella, care cunoaște foarte bine echipa.

Antrenorul italian a reușit să o califice până în sferturile de finală ale EURO, unde a fost eliminată de Olanda, scor 1-2, aceeași echipă care a învins și România în optimile competiției, scor 0-3.

„Desigur, Mircea Lucescu este un antrenor de mare anvergură, însă şi Vincenzo Montella lucrează de foarte mult timp în Turcia, cunoaşte bine ţara şi este o figură importantă a echipei naţionale, unde a realizat lucruri semnificative. Și el este un antrenor experimentat.

A antrenat multe echipe importante în Italia şi, mai ales în calificările pentru Euro 2024, a adus şi a asigurat unitatea de care fotbalul turc avea nevoie”, a mai spus Terim.

În acea perioadă, am comentat meciurile Turciei şi am spus atunci, iar acum repet: trebuie să-i acordăm lui Montella sprijinul pe care îl merită şi cred în asta şi încă sunt de aceeaşi părere; cred că din meciurile de baraj va ieşi o Cupă Mondială, sau cel puţin aşa îmi doresc, îmi doresc din tot sufletul, şi de aceea îi transmit din toată inima lui şi echipei noastre mult succes Fatih Terim

În anii ’90, Fatih Terim visa la o echipă cu jucători în Europa precum cea a lui Montella acum

Fostul antrenor a lăudat progresul fotbaliștilor turci, amintind că în prezent echipa națională are jucători care evoluează în cele mai importante ligi europene, precum Altay Bayindir (Manchester United), Zeki Celik (AS Roma), Hakan Calhanoglu (Inter), Arda Guler (Real Madrid) sau Kenan Yildiz (Juventus).

„În anii '90, când alcătuiam lotul naţional, îmi spuneam mereu: «Doamne, sper ca într-o zi, când voi anunţa lotul, să am şi eu atâţia jucători care evoluează în Europa, ca să-i pot convoca de acolo, Doamne ajută».

Slavă Domnului că am ajuns să vedem acele zile. În prezent, avem jucători care evoluează în cele mai importante ligi din Europa, sincer să fiu, toţi se află într-o competiţii extraordinare, ceea ce înseamnă că sunt automat pregătiţi pentru loturile naţionale.

Acesta este un mare avantaj pentru echipele naţionale, aşa că pot spune că astăzi vedem rezultatele fundamentelor puse atunci; sunt jucători turci în toate colţurile lumii, şi sunt foarte mândru de ei”, a mai spus Terim.

Fotbalul românesc a avut întotdeauna o tradiţie bogată. Meciurile unice, cele din play-off sunt meciuri la care trebuie acordată o atenţie deosebită. Cu siguranţă, pe hârtie, Turcia este favorită înainte de meci, dar într-un meci de 90 de minute sau cu prelungiri nu putem şti ce se va întâmpla, când şi cum, aşa că trebuie să ne concentrăm în fiecare secundă a jocului şi să acţionăm fără a ne pierde concentrarea; trebuie să fim inteligenţi şi prudenţi. Fatih Terim

Fatih Terim a antrenat următoarele echipe de club:

  • Galatasaray
  • Fiorentina
  • AC Milan
  • Panathinaikos
  • Al-Shabab

Fatih Terim: „Cred că vom apărea în Statele Unite ale Americii ca o echipă atractivă”

El a avertizat că, deși echipa este pregătită fizic pentru meci, trebuie să rămână vigilentă în fața unui adversar precum România.

„Când m-am uitat astăzi la forma jucătorilor noştri care evoluează în Europa, mi s-a părut că sunt pregătiţi, deoarece joacă într-un fotbal european în care concurenţa este constantă, iar acest lucru îi pregăteşte.

Mai ales în astfel de meciuri cu un singur meci decisiv, repet, este mult mai important să acţionăm cu atenţie, deoarece, repet, vom întâlni o echipă română formată din jucători tineri şi mai în vârstă, mai exact tineri şi mai experimentaţi, care pot face orice.

De aceea, Turcia a ajuns în acest punct: avem jucători din La Liga, din Ligue 1, din Serie A, din Premier League, sunt peste tot, în fiecare ţară.

Am încredere în echipa mea şi sper că vom trece în runda următoare, dar repet, trebuie să acţionăm cu seriozitate, trebuie să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate. România este, desigur, o ţară specială pentru fotbal”, a mai spus fostul selecționer al Turciei.

Începând cu Euro 96, am realizat, în general, lucruri importante în domeniul Campionatului European. La EURO 2008, sloganul a fost «Nu se termină până nu spunem noi că s-a terminat»... Pentru că asta s-a întâmplat de fapt. În acel turneu, oamenii glumeau chiar că nimeni nu ar trebui să spună că s-a terminat sau că acesta este rezultatul final înainte de a se termina meciul sau înainte de a ne urca în autobuz Fatih Terim

Turcia nu a mai participat la un turneu final de Cupa Mondială de fotbal din 2002, când a terminat pe locul 3 la competiția găzduită de Coreea de Sud și Japonia, cea mai bună performanță din istoria selecționatei.

„Cred că vom pune punct acestei epoci de lungă durată, apărând în Statele Unite ale Americii ca o echipă atractivă, interesantă şi care joacă foarte bine fotbal.

Ca ţară, cu toţii ne dorim acest lucru, suntem alături de echipa noastră naţională, cu inima, cu mintea şi cu toate gândurile noastre suntem alături de ei. Fie ca Dumnezeu să le deschidă calea”, a mai spus Terim.

