Mircea Lucescu și Raul Opruț.
Critică alegerea lui Lucescu Trei foști fotbaliști importanți cred că Raul Opruț ar fi meritat să fie convocat: „Ne trebuie jucători cu meciuri în picioare”

alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 19:26
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 19:29
  • Marius Lăcătuș (61 de ani), Mihai Pintilii (41 de ani) și Basarab Panduru (55 de ani) au analizat variantele lui Mircea Lucescu (80 de ani) pentru postul de fundaș stânga.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cei trei foști fotbaliști consideră că Raul Opruț (28 de ani), fundașul lateral de la Dinamo, ar fi meritat convocarea, fiind mai experimentat decât celelalte opțiuni, în cazul în care Nicușor Bancu (33 de ani) nu va putea juca.

Pintilii și Panduru cred că Raul Opruț ar fi trebuit convocat: „Trebuie să folosim jucători cu meciuri în picioare”

Mihai Pintilii, care recent s-a despărțit de FCSB, unde a ocupat postul de antrenor secund, a declarat pentru Prima Sport:

„Eu mă așteptam să îl ia pe Opruț. Face un sezon bun la Dinamo, a și marcat goluri”.

  • Raul Opruț traversează o perioadă excelentă la Dinamo, club pentru care a adunat 36 de meciuri în acest sezon.
  • Fundașul lateral al „câinilor” a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Mircea Lucescu s-ar putea baza, în cazul în care căpitanul Universității Craiova nu va putea juca, pe Kevin Ciubotaru (22 de ani, Hermannstadt) și pe Deian Sorescu (28 de ani, Gaziantep), deși nu este poziția lui naturală.

Marius Lăcătuș, câștigător al Cupei Campionilor în 1986 cu Steaua, a încercat să justifice decizia lui Lucescu:

Sunt surprize Ciubotaru, Coman, Coubiș. E tot ce avea mai bun la dispoziție. Marius Marin e accidentat. Nu cred că erau variante mai bune. Cred că Opruț era într-o formă bună, foarte bună. La echipa de club joacă titular. Probabil printre criteriile de selecție pentru acest post de fundaș stânga nu e participarea ofensivă. Opruț mai urcă, Bancu s-a mai stăpânit. Marius Lăcătuș, la Digi Sport Special

Basarab Panduru, fost jucător la Steaua, Benfica și Porto, consideră că Mircea Lucescu nu ar fi trebuit să abordeze meciul cu jucători neexperimentați.

„Mă miră. Ăsta nu e un meci în care să vedem viitorul, e un meci în care trebuie să vedem prezentul, să îl folosim la maxim, să folosim jucători cu meciuri în picioare care să reușească să facă față unui adversar puternic.

Sunt niște jucători foarte tineri, Coubiș și Ciubotaru, care sunt convocați. Nu voi comenta pentru că este alegerea selecționerului și este un meci în care nu știu dacă merită să comentăm. Trebuie să avem încredere”, a spus Panduru la Prima Sport.

Eu cred că Opruț merita să fie la locul ăsta. Joacă la o echipă care s-a bătut tot timpul la primele locuri, face un campionat foarte bun. Nu vorbesc de goluri, că nu e pus acolo să dea goluri, dar e un plus pentru el. Nu cred că este meci pentru Coubiș și Ciubotaru Basarab Panduru

Lucescu s-a convins despre Raul Opruț la precedenta acțiune când l-a avut sub comandă. Încă de atunci a fost dezamăgit de cum s-a comportat, inclusiv la antrenamente.

Borza era în pole-position acum, însă în cazul său convocarea a fost ratată din cauza prestației din derby-ul cu Dinamo, când Musi efectiv l-a dominat copios aproape tot meciul.

Mai mult, Lucescu, în discuțiile cu staff-ul tehnic, s-a exprimat că „pentru perspectivă, Kevin Ciubotaru are calități să ajungă mai bun fotbalist decât Borza“.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

