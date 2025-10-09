Mbappe, confruntat de mama lui Fayza Lamari a dezvăluit discuția pe care avut-o cu atacantul, după ce a fost acuzat de un presupus viol în Suedia:  „Ai făcut-o?”
Mbappe și mama lui, Fayza Lamari. Foto: Imago
Mbappe, confruntat de mama lui Fayza Lamari a dezvăluit discuția pe care avut-o cu atacantul, după ce a fost acuzat de un presupus viol în Suedia: „Ai făcut-o?”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.10.2025, ora 10:00
Actualizat: 09.10.2025, ora 10:01
  • Fayza Lamari (51 de ani), mama atacantului lui Real Madrid Kylian Mbappe (26 de ani), a oferit declarații despre unul dintre cele mai sensibile momente din viața fiului său.

Mbappe a fost vizat de o anchetă a poliției suedeze pentru „viol și agresiune sexuală” după ce a călătorit la Stockholm în 2024, în perioada în care era accidentat.

Mbappe, confruntat de mama lui, după ce a fost acuzat de un presupus viol în Suedia: „Ai făcut-o?”

În 2024, mai multe publicații suedeze, precum Aftonbladet, Expressen și TV4, au raportat că Mbappe ar fi fost implicat într-un caz de viol, însă procurorii suedezi nu au confirmat public identitatea suspectului sau a victimei.

Pe 12 decembrie 2024, procurorul-șef Marina Chirakova a anunțat închiderea anchetei, din cauza probelor insuficiente pentru a continua procedurile legale, dar și a faptului că „reclamantul nu dorește să mai participe la anchetă”.

Mama fotbalistului a dezvăluit că a vorbit cu acesta despre momentul sensibil din viața sa:

Am avut încredere în Kylian, dar l-am întrebat: «Ai făcut-o?» Mi-a răspuns: «Ai terminat cu teoriile tale nebune?». A fost singura călătorie pe care nu am organizat-o noi și am plătit prețul pentru asta Fayza Lamari

Fayza Lamari, despre Mbappe: „Nici pe stradă nu mai poate merge”

Mbappe a evoluat rapid de la promițătorul talent al lui Monaco la starul de la PSG.

„Am avut o discuție cu el anul trecut, într-o perioadă în care lucrurile nu mergeau prea bine. L-am întrebat dacă nu și-ar dori o iubită. Mi-a răspuns: «Tu vezi vreo femeie în toată nebunia asta?»

Uneori, doar se plimba cu mașina pe centura Parisului, într-un Peugeot 206, doar ca să vadă cum e. Nici pe stradă nu mai poate merge. Asta mă întristează”, a declarat mama fotbalistului, conform mundodeportivo.com.

După un an de împrumut la Paris, în sezonul 2017-2018, cota sa a crescut de la 35 de milioane la 120 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

180 de milioane de euro
a plătit PSG pentru Mbappe, în 2018

„În timpul Mondialului din 2018 eram singură acasă. Când l-am văzut mergând pe Champs-Elysees, am știut că îl pierd puțin câte puțin.

Îi spuneam Justin Bieber, pentru că am trecut direct de la Bondy la Royal Monceau (un hotel parizian de lux). Mă simțeam ca în «Familia Tuche»”, a glumit ea.

„Familia Tuche” este o serie de filme de comedie lansată în 2011. Primul film urmărește viața familiei Tuche, care câștigă la loterie 100 de milioane de euro, iar această schimbare bruscă îi aruncă în lumea înstărită din Monaco.

