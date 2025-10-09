VAR în cârje Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu videoarbitrajul”
VAR în cârje Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu videoarbitrajul"

  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre discuțiile din cadrul ședinței CCA de miercuri.
  • Kyros Vassaras (59 de ani), președintele CCA, a dezvăluit că la nu mai puțin de 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR.

Kyros Vassaras a invitat toți reprezentanții cluburilor să participe la o ședință legată de videoarbitraj.

Kyros Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR”

La ședința întrunită de CCA cu reprezentanții cluburilor, Kyros Vassaras le-a explicat oficialilor din Superliga că sistemul VAR a avut probleme la aproape un sfert din meciurile din Superliga.

„Ne-a arătat și o statistică pentru acest sezon. În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu sistemul VAR.

Din punctul meu de vedere, este clar că trebuie îmbunătățit acest sistem și am aflat că există anumite stadioane care permit foarte greu ca sistemul VAR să funcționeze: stadionele de la Clinceni, de la Galați și de la Botoșani.

Se știe că sunt probleme mari cu aceste stadioane și că au fost probleme tehnice cu sistemul VAR. Unul dintre exemple a fost meciul dintre Botoșani și UTA. La cele două goluri anulate pe motiv de ofsaid, liniile nu au funcționat.

Deci, sistemul VAR nu a putut să intervină și, practic, a rămas decizia din teren, fără a putea verifica prin sistemul VAR”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

CCA a recunoscut greșelile de arbitraj din meciurile Rapidului

Întrebat unde crede președintele CCA că au fost luate decizii eronate împotriva Rapidului, Victor Angelescu a răspuns.

„Pot să spun că penalty-ul cu FC Argeș a fost analizat și, din punctul dânsului de vedere, trebuia acordat penalty.

La hențul de la Galați, din punctul dânsului de vedere, trebuia acordat penalty.

De exemplu, la Cluj, la hențul cu U Cluj din lovitură liberă, părerea dânsului este că nu este penalty. Cam astea au fost fazele noastre”, a spus președintele clubului Rapid.

A propus să existe trei întâlniri pe an: odată la începutul sezonului, odată, acum, în pauza echipei naționale și odată la începerea play-off-ului Victor Angelescu, despre propunerea lui Kyros Vassaras

