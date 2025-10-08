Putea ajunge în Liga 1 Surpriza lui Mircea Lucescu de la națională era gata să lupte pentru Europa! De ce a picat transferul

Cosmin Mihalescu (37 de ani), director sportiv la Dinamo, a dezvăluit că Lisav Eissat (20 de ani) ar fi putut fi transferat de clubul din „Ștefan cel Mare”.

Lisav Eissat a fost convocat în premieră la echipa națională a României. Mircea Lucescu a și spus că fundașul va juca în amicalul cu Moldova de joi.

Lisav Eissat putea ajunge la Dinamo: „ Ne-ar fi ajutat cu regula U21”

Cosmin Mihalescu a dezvăluit că tânărul fundaș putea juca pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic în această vară.

Nu s-a putut ajunge la un acord privind suma de transfer, așa că dinamoviștii l-au transferat, în schimb, pe Nikita Stoinov, jucător provenit tot din campionatul Israelului.

„Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea pașaport românesc și ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 și jucători români.

Nikita era și el pe listă ca un jucător cu potențial foarte, foarte mare. Când am văzut că nu reușim să ne apropiem la Lisav așa cum ne-am fi dorit, am mers în continuare pe listă și am decis să îl luăm pe Nikita pentru că am văzut la el niște lucruri deja demonstrate la seniori la o vârstă foarte fragedă.

De asemenea, am văzut și marja de progres la el și am spus că e un jucător pe care n-avem cum să-l ratăm, chiar dacă a însemnat un efort financiar.

E un efort pe care ni l-am asumat cu toții și care, până acum, demonstrează că am luat decizia cea mai bună”, a declarat Cosmin Mihalescu, potrivit sport.ro.

Nikita Stoinov a fost transferat de Dinamo în această vară de la Maccabi Netanya pentru 450.000 de euro. Până acum, israelianul a jucat 9 meciuri în tricoul „câinilor”.

550.000 de euro valorează Nikita Stoinov, conform Transfermarkt

