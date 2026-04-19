Probleme pentru FC Argeș și Rapid  Cele două cluburi nu au primit licența UEFA! Ce șanse mai au să participe în cupele europene » Reacția lui Angelescu

FC Argeș și Rapid nu au primit licența UEFA pentru participarea în cupele în europene, în prima etapă a procesului de licențiere.

Din ce motiv s-a ajuns în această situație și ce șanse mai au cele două echipe din play-off să obțină licența, mai jos în articol.

Această decizie nu este una definitivă, iar licențele UEFA vor fi acordate pe data de 29 aprilie. Până atunci, cele două cluburi din play-off-ul Ligii 1 au timp să facă apel.

Rapid nu a obținut licența UEFA în prima etapă a procesului din cauza faptului că anumite documente au fost încărcate după expirarea termenului limită al primei comisii.

Surse din cadrul Federației Române de Fotbal au comentat pentru GOLAZO.ro acest subiect: „Rapid o va lua 100% la Apel, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți cu Farul, într-o speță identică”.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a oferit la rândul său o primă reacție:

Nu s-au încărcat niște acte în platformă, nu o să fie problemă la Comisia de Apel Victor Angelescu

De cealaltă parte, FC Argeș nu a obținut licența pentru cupele europene și are șanse minime să o obțină.

Clubul piteștean are două luni întârziere la plata salariilor, iar UEFA cere ca tot ce e scadent la 28 februarie să fi fost achitat până pe 31 martie, iar FC Argeș nu s-a conformat.

În contextul în care FC Argeș are șanse foarte mici să primească licența, dacă echipa antrenată de Bogdan Andone va câștiga Cupa României, atunci nicio echipă nu va evolua în Europa League din această competiție, ci doar formația care va încheia campionatul pe locul 2.

Comunicatul lui FC Argeș pe această temă

„Referitor la procesul de licențiere UEFA pentru sezonul 2026-2027, clubul FC Argeș face următoarele precizări.

Comisia de licențiere de pe lângă Federația Română de Fotbal a refuzat, în primă fază, acordarea licenței clubului nostru pentru participarea în competițiile europene în sezonul 2026-27. Astfel, vom înainta recursul în termenul legal, procesul de licențiere fiind încă în plină desfășurare.

Clubul va depune toate eforturile pentru a bifa criteriile impuse de UEFA în procesul de licențiere”, a scris clubul pe rețelele sociale.

Marți, FC Argeș se va duela cu U Cluj în semifinalele Cupei României, de la ora 19:30. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În campionat, Rapid se află pe locul 4, cu 32 de puncte, în timp ce FC Argeș ocupă ultima poziție în play-off, cu 30 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

