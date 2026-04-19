Roberto De Zerbi (46 de ani), antrenorul lui Tottenham, este convins că echipa sa poate evita retrogradarea, în ciuda faptului că nu a obținut nicio victorie în ultimele 15 meciuri din Premier League.

Criza continuă la Tottenham. Cu Radu Drăgușin rezervă neutilizată, formația antrenată de Roberto De Zerbi a remizat, sâmbătă, cu Brighton, scor 2-2, în etapa 33 din Premier League.

Roberto De Zerbi: „Nu s-a terminat încă”

Roberto De Zerbi consideră că Tottenham poate câștiga ultimele 5 meciuri rămase în Premier League și poate evita retrogradarea. În prezent, formația londoneză ocupă locul 18, cu 31 de puncte, prima poziție sub linia roșie.

„Nu s-a terminat încă. Știm că este greu, este o situație complicată, dar mai sunt cinci meciuri, 15 puncte puse în joc, iar această echipă este capabilă să câștige cinci meciuri consecutive.

Poate acum este greu de acceptat ce spun, dar dacă vă uitați la jucători și le analizați nivelul, putem lega cinci victorii.

Jucătorii nu trebuie să stea prea mult pe gânduri. Trebuie să mă urmeze și să mă asculte. Sunt mândru de prestația lor. Au dat totul, cu mentalitatea și caracterul potrivite.

Sunt dezamăgit doar de rezultat, pentru jucători și pentru fani, mai ales că atmosfera a fost incredibilă într-un moment atât de dificil”, a declarat Roberto De Zerbi, conform dailymail.co.uk.

Următorul meci al lui Tottenham va avea loc sâmbăta viitoare, împotriva celor de la Wolverhampton, formație aflată pe ultimul loc în Premier League.

Antrenorul italian le-a cerut jucătorilor săi să vină la antrenamentul de luni cu încredere și cu zâmbetul pe buze.

„Nu am timp pentru oameni negativi, jucători triști sau membri ai staff-ului descurajați. Trebuie să fim pozitivi. Nu îmi plac cei care se plâng și gândesc negativ.

Trebuie să fie puternici, să se concentreze pe meciul cu Wolves și să vină la antrenament zâmbind, altfel, pleacă acasă imediat ”.

De Zerbi l-a lăudat pe Xavi Simons și i-a luat apărarea fundașului Kevin Danso, care a greșit decisiv la golul egalizator marcator de Brighton în minutul 90+5, reușit de Georginio Rutter.

Danso a făcut un meci fantastic. A pierdut mingea și am primit gol, dar prefer să greșim având personalitate și curaj, decât să jucăm fără ele. Trebuie să jucăm fotbal, să avem mingea, nu doar să ne apărăm Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

Ultimele cinci meciuri pe care Tottenham le mai are de disputat în Premier League:

Wolverhampton (d), pe 25 aprilie

Aston Villa (d), pe 3 mai

Leeds (a), pe 11 mai

Chelsea (d), pe 17 mai

Everton (a), pe 24 mai

În ultimele trei meciuri de campionat, cu Brighton (2-2), Sunderland (0-1) și Nottingham Forest (0-3), fundașul Radu Drăgușin nu a bifat niciun minut pe teren, fiind rezervă neutilizată.

