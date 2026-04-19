Foto: IMAGO
Campionate

„Nu-mi plac cei care se plâng" De Zerbi e încrezător că echipa lui Drăgușin va evita retrogradarea. Mesaj pentru jucători: „Pleacă acasă imediat"

alt-text George Neagu
Publicat: 19.04.2026, ora 17:55
Actualizat: 19.04.2026, ora 17:55
  • Roberto De Zerbi (46 de ani), antrenorul lui Tottenham, este convins că echipa sa poate evita retrogradarea, în ciuda faptului că nu a obținut nicio victorie în ultimele 15 meciuri din Premier League.

Criza continuă la Tottenham. Cu Radu Drăgușin rezervă neutilizată, formația antrenată de Roberto De Zerbi a remizat, sâmbătă, cu Brighton, scor 2-2, în etapa 33 din Premier League.

Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Citește și
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Citește mai mult
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român

Roberto De Zerbi: „Nu s-a terminat încă”

Roberto De Zerbi consideră că Tottenham poate câștiga ultimele 5 meciuri rămase în Premier League și poate evita retrogradarea. În prezent, formația londoneză ocupă locul 18, cu 31 de puncte, prima poziție sub linia roșie.

„Nu s-a terminat încă. Știm că este greu, este o situație complicată, dar mai sunt cinci meciuri, 15 puncte puse în joc, iar această echipă este capabilă să câștige cinci meciuri consecutive.

Poate acum este greu de acceptat ce spun, dar dacă vă uitați la jucători și le analizați nivelul, putem lega cinci victorii.

Jucătorii nu trebuie să stea prea mult pe gânduri. Trebuie să mă urmeze și să mă asculte. Sunt mândru de prestația lor. Au dat totul, cu mentalitatea și caracterul potrivite.

Sunt dezamăgit doar de rezultat, pentru jucători și pentru fani, mai ales că atmosfera a fost incredibilă într-un moment atât de dificil”, a declarat Roberto De Zerbi, conform dailymail.co.uk.

Următorul meci al lui Tottenham va avea loc sâmbăta viitoare, împotriva celor de la Wolverhampton, formație aflată pe ultimul loc în Premier League.

Antrenorul italian le-a cerut jucătorilor săi să vină la antrenamentul de luni cu încredere și cu zâmbetul pe buze.

„Nu am timp pentru oameni negativi, jucători triști sau membri ai staff-ului descurajați. Trebuie să fim pozitivi. Nu îmi plac cei care se plâng și gândesc negativ.

Trebuie să fie puternici, să se concentreze pe meciul cu Wolves și să vină la antrenament zâmbind, altfel, pleacă acasă imediat”.

De Zerbi l-a lăudat pe Xavi Simons și i-a luat apărarea fundașului Kevin Danso, care a greșit decisiv la golul egalizator marcator de Brighton în minutul 90+5, reușit de Georginio Rutter.

Danso a făcut un meci fantastic. A pierdut mingea și am primit gol, dar prefer să greșim având personalitate și curaj, decât să jucăm fără ele. Trebuie să jucăm fotbal, să avem mingea, nu doar să ne apărăm Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

Ultimele cinci meciuri pe care Tottenham le mai are de disputat în Premier League:

  • Wolverhampton (d), pe 25 aprilie
  • Aston Villa (d), pe 3 mai
  • Leeds (a), pe 11 mai
  • Chelsea (d), pe 17 mai
  • Everton (a), pe 24 mai

În ultimele trei meciuri de campionat, cu Brighton (2-2), Sunderland (0-1) și Nottingham Forest (0-3), fundașul Radu Drăgușin nu a bifat niciun minut pe teren, fiind rezervă neutilizată.

VIDEO. Tottenham - Brighton 2-2, în etapa 33 din Premier League

Citește și

Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Campionate
17:00
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Citește mai mult
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Nationala
16:35
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Citește mai mult
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Premier League tottenham retrogradare BRIGHTON roberto de zerbi
Știrile zilei din sport
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Superliga
19.04
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Citește mai mult
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
19.04
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Superliga
19.04
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Citește mai mult
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
19.04
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova: „Vor juca cei care pot alerga!”
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
23:58
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
23:32
„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
23:01
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Campionate
19.04
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Citește mai mult
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Campionate
19.04
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Citește mai mult
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
19.04
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
B365
18.04
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Citește mai mult
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share