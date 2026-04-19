Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze

Mirel Rădoi (45 de ani) ar urma să o părăsească pe FCSB după meciul cu Farul.

Farul - FCSB se joacă luni, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mirel Rădoi a ajuns la FCSB în luna martie, când l-a înlocuit pe Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia după meciul cu U Cluj (1-3).

Fostul mijlocaș acceptase inițial să preia echipa până la finalul sezonului, dar o ofertă de ultim moment pare că le-a dat planurile peste cap oficialilor campioanei.

Mirel Rădoi, așteptat să semneze cu Gaziantep

Recent, Gaziantep, s-a despărțit de Burak Yilmaz, iar Mirel Rădoi este așteptat să semneze cu formația ce ocupă locul 11 în Turcia.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul turc de la Fanatik Turcia, Burak Özdemir, pe contul său personal de X.

„Gaziantep FK a ajuns la un acord cu actualul antrenor al lui FCSB, Mirel Rădoi.

Tehnicianul român e așteptat să sosească în Turcia după meciul de mâine, împotriva celor de la Farul Constanța”, se arată în postarea lui Burak Özdemir.

📌 Gaziantep FK, FCSB'nin mevcut teknik direktörü Mirel Radoi ile anlaştı.



— Burak Özdemir (@burakozdemr) April 19, 2026

Gaziantep are trei români în lot

La Gaziantep sunt legitimați și trei jucători români. Este vorba despre Deian Sorescu (28 de ani), Alexandru Maxim (35 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani). Cel din urmă este împrumutat până la finalul sezonului de la Trabzonspor.

Dacă lucrurile se confirmă, iar Rădoi va semna cu formația din Turcia, el ar urma să debuteze pe banca lui Gaziantep la meciul cu Eyupspor, programat pe 25 aprilie.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport