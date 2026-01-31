„Sunt uluit” FOTO. Ce decizie a luat Florin Chivulete după faza controversată din careul celor de la UTA: „Mă îngheață”

- FC Argeș - UTA. Robert Moldoveanu (26 de ani) și Florent Poulolo (29 de ani) au fost implicați într-un duel aerian în interiorul careului arădenilor.
- Decizia lui Florin Chivulete, arbitrul de centru al partidei, a fost de a nu acorda penalty pentru gazde.
În minutul 39 al duelului de la Mioveni, Costinel Tofan, aflat în flancul drept, a centrat spre bara a doua, unde se afla Robert Moldoveanu.
FOTO. Florin Chivulete a luat o decizie controversată în FC Argeș - UTA Arad: „Mă îngheață. Sunt uluit”
Fundașul arădenilor, Florent Poulolo, s-a înălțat pentru a respinge, însă l-a lovit pe atacantul piteșenilor.
Robert Moldoveanu, care câștigase duelul aerian, a căzut în careu și Alexandru Benga a respins balonul.
Florin Chivulete a oprit jocul pentru a se analiza faza în cabina VAR.
În urma consultărilor audio cu VAR-ul, fără a fi chemat la margine, „centralul” a semnalat că intrarea lui Florent Poulolo a fost regulamentară și a reluat jocul cu minge de arbitru.
„Asta e tare de tot, decizia asta mă îngheață. Sunt uluit”, a spus Bogdan Cosmescu, comentatorul Prima Sport, la aflarea deciziei brigăzii de arbitri.
FC Argeș - UTA Arad, echipele de start
- FC Argeș: Lazăr - Tofan, Tudose, Garutti, Sadriu - Rață, Sierra, Blagaric - Micovschi, Moldoveanu, Bettaieb
- Rezerve: Borța, Briceag, Brobbey, Crăciun, Emmers, Manole, Oancea, Pîrvu, Rădescu, Seto, Straton
- Antrenor: Bogdan Andone
- UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Abdallah, Roman, Costache - Coman
- Rezerve: Barbu, Gojkovic, Hrezdac, Iacob, Mihai, Stolnik, Taroi, Tordai, Van Durmen
- Antrenor: Adrian Mihalcea