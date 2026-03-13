Ferrari scoate asul din mânecă FOTO. Cum arată „Macarena”, piesa revoluționară cu care italienii vor să domine Formula 1. A fost folosită în premieră

Ferrari ar putea utiliza în premieră noul său eleron spate care a atras toate privirile la testele pre-sezon din Bahrain.

Scuderia ar putea folosi piesa chiar la Marele Premiu Premiu al Chinei, care se va desfășura în acest weekend. Eleronul a fost folosit în sesiunea de antrenamente premergătoare calificărilor pentru cursa de sprint.

Deși Ferrari plănuia să folosească eleronul, supranumit „Macarena”, în Canada (22-24 mai 2026), Lewis Hamilton a confirmat, joi, la conferința de presă premergătoare cursei de la Shanghai, noile planuri ale Scuderiei.

Lewis Hamilton: „Este fantastic să văd echipa luptând”

„Am petrecut o zi întreagă lucrând la eleron, așa că cred că am obținut ceea ce ne doream. Sunt foarte recunoscător echipei, pentru că trebuia să fie gata mai târziu și au muncit foarte mult pentru a-l dezvolta și a-l folosi aici”, a confirmat septuplul campion mondial, potrivit marca.com.

„Este fantastic să văd echipa luptând, străduindu-se și muncind din greu la uzină pentru a aduce îmbunătățiri, pentru că acesta este obiectivul nostru. Anul trecut nu am putut vedea întregul potențial al echipei din acest punct de vedere, deoarece ne-am concentrat pe mașina din acest an”, a spus Lewis.

Hamilton a vorbit și despre denumirea bizară a eleronului:

„Nu știu dacă are un nume oficial... Cineva a denumit-o «Macarena», nu am idee de ce... Este eleronul «flic-flac»”, a spus el zâmbind.

Macarena este un cântec pop spaniol celebru, însoțit de un dans repetitiv care a devenit un fenomen global în anii ’90.

Lewis Hamilton: „Va fi foarte greu să învingem Mercedes”

Hamilton a vorbit și despre șansele echipei sale de a învinge Mercedes în acest weekend.

„Este mult prea devreme să ne pronunțăm. Am fost cu opt zecimi în urmă în calificările pentru cursa precedentă”, a adăugat el.

„Nu am adăugat opt zecimi de performanță în patru zile. Cred că va fi foarte greu să învingem Mercedes în acest weekend. Trebuie să presupunem că și ceilalți vor mări ritmul - cum ar fi McLaren și a doua mașină Red Bull, care se află și ea în luptă.

Ne vom concentra doar pe a face cea mai bună treabă cu putință și pe a scoate maximum din mașină.”

De-a lungul carierei sale, Hamilton a obținut performanțe spectaculoase pe circuitul de la Shanghai: a câștigat de șase ori și a obținut 8 pole position-uri. Mai mult, în 2025 a obținut victoria în cursa de sprint.

Cum funcționează eleronul „Macarena”

Eleronul direcționează gazele de eșapament către aripa spate, ajutând în același timp la scoaterea aerului „murdar” din difuzor. Piesa este proiectată să funcționeze împreună cu un difuzor extins, prelungind în mod eficient fluxul de aer și crescând substanțial forța de apăsare.

Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Clasamentul piloților (TOP 10):

George Russell - 25 de puncte

Kimi Antonelli - 18 puncte

Charles Leclerc - 15 puncte

Lewis Hamilton - 12 puncte

Lando Norris - 10 puncte

Max Verstappen - 8 puncte

Oliver Bearman - 6 puncte

Arvid Lindblad - 4 puncte

Gabriel Bortoleto - 2 puncte

Pierre Gasly - 1 punct

