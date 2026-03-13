Cei 22 de pași ai lui Mondo VIDEO. Încă un record mondial pentru Armand Duplantis: „Cred că va sări mai sus. Mult mai sus!” +14 foto
Armand „Mondo” Duplantis (Foto: IMAGO)
Atletism

Cei 22 de pași ai lui Mondo VIDEO. Încă un record mondial pentru Armand Duplantis: „Cred că va sări mai sus. Mult mai sus!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 10:42
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 10:56
  • Armand Duplantis (26 de ani) a doborât din nou recordul mondial la săritura cu prăjina, după ce a reușit să sară 6,31 metri.
  • Atletul suedez a setat cea mai bună performanță a probei pentru a 15-a oară în carieră.

Suedezul a demonstrat că e în formă maximă cu doar o săptămână înainte de Campionatele Mondiale în sală. Acestea se vor desfășura la Torun (Polonia), locul unde „Mondo” îl depășea în 2020 pe francezul Renaud Lavillenie, precedentul deținător al recordului mondial.

Armand Duplantis, nou record mondial la săritura cu prăjina: 6,31 m

În cadrul Mondo Classic, competiție indoor dedicată exclusiv săriturii cu prăjina și care a fost denumită după el, Duplantis a fost fără greșeală.

A trecut de bara ridicată la 5,65 m, 5,90 m, 6,08 m și 6,31 m. De fiecare dată cu ușurință, din prima încercare.

A fost pentru a doua oară când a stabilit un record mondial în Suedia, țara sa. Acum a făcut-o în IFU Arena din Uppsala.

Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport)
Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport)

Galerie foto (14 imagini)

Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport) Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport) Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport) Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport) Armand „Mondo” Duplantis, al 15-lea record mondial (FOTO: captură video Eurovision Sport)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Pe podium au mai urcat norvegianul Sondre Guttormsen (6,00 m) și americanul Zachery Bradford (5,90 m).

Surprinzătoare a fost clasarea lui Emanuel Karalis pe locul al șaptelea (5,80 m): grecul este al doilea cel mai bun săritor din toate timpurile (6,17 m).

Sunt foarte mândru că am reuşit să fac asta în faţa voastră. Sar pentru mine, sar pentru familia mea, dar sar şi pentru voi, pentru Suedia şi pentru toţi cei care mă susţin. Armand „Mondo” Duplantis

Cei 22 de pași ai lui Mondo

Tatăl lui Duplantis a dezvăluit că atletul și-a modificat tehnica de alergare pentru această competiției, ajungând la 22 de pași. Cu doi mai mulți decât de obicei!

„Mondo este un bun alergător, iar cei 22 de pași îi permit să-și folosească viteza. Cred că va sări mai sus, mult mai sus”, a declarat Greg Duplantis, care este și antrenorul lui Armand, pentru televiziunea suedeză, potrivit redbull.com.

Strategia profitabilă a lui Duplantis: bonus pentru fiecare record mondial

Suedezul primește un bonus pentru fiecare record mondial pe care-l stabilește. A recunoscut deja că ridică strategic ștacheta cu un singur centimetru pentru a o depăși cât mai des posibil: „Cred că aș minți dacă nu aș spune că e așa”.

Suma pe care o primește Duplantis pentru doborârea recordului mondial variază între 30.000 și 100.000 de dolari, în funcție de competiție. Sumele nu includ și bonusurile din contractele personale de sponsorizare.

Al 15-lea record mondial pentru „Mondo” Duplantis

Născut şi crescut în Lafayette (Louisiana, SUA), „Mondo” reprezintă Suedia, ţara mamei sale, reușind să îmbunătățească până acum de 15 ori recordul mondial.

  • 2020: 6.17m în Torun, Polonia
  • 2020: 6.18m în Glasgow, Regatul Unit
  • 2022: 6.19m în Belgrad, Serbia
  • 2022: 6.20m în Belgrad, Serbia
  • 2022: 6.21m în Eugene, SUA
  • 2023: 6.22m în Clermont-Ferrand, Franța
  • 2023: 6.23m în Eugene, SUA
  • 2024: 6.24m în Xiamen, China
  • 2024: 6.25m în Paris, Franța
  • 2024: 6.26m în Chorzow, Polonia
  • 2025: 6.27m în Clermont-Ferrand, Franța
  • 2025: 6.28m în Stockholm, Suedia
  • 2025: 6.29m în Budapesta, Ungaria
  • 2025: 6.30m în Tokyo, Japonia
  • 2026: 6.31m în Uppsala, Suedia.

atletism saritura cu prajina record armand duplantis
Top stiri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Superliga
13.03
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Citește mai mult
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Superliga
13.03
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Citește mai mult
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Superliga
13.03
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Citește mai mult
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
B365
12.03
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share