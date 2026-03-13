Cei 22 de pași ai lui Mondo VIDEO. Încă un record mondial pentru Armand Duplantis: „Cred că va sări mai sus. Mult mai sus!”

Armand Duplantis (26 de ani) a doborât din nou recordul mondial la săritura cu prăjina, după ce a reușit să sară 6,31 metri.

Atletul suedez a setat cea mai bună performanță a probei pentru a 15-a oară în carieră.

Suedezul a demonstrat că e în formă maximă cu doar o săptămână înainte de Campionatele Mondiale în sală. Acestea se vor desfășura la Torun (Polonia), locul unde „Mondo” îl depășea în 2020 pe francezul Renaud Lavillenie, precedentul deținător al recordului mondial.

În cadrul Mondo Classic, competiție indoor dedicată exclusiv săriturii cu prăjina și care a fost denumită după el, Duplantis a fost fără greșeală.

A trecut de bara ridicată la 5,65 m, 5,90 m, 6,08 m și 6,31 m. De fiecare dată cu ușurință, din prima încercare.

A fost pentru a doua oară când a stabilit un record mondial în Suedia, țara sa. Acum a făcut-o în IFU Arena din Uppsala.

Pe podium au mai urcat norvegianul Sondre Guttormsen (6,00 m) și americanul Zachery Bradford (5,90 m).

Surprinzătoare a fost clasarea lui Emanuel Karalis pe locul al șaptelea (5,80 m): grecul este al doilea cel mai bun săritor din toate timpurile (6,17 m).

Sunt foarte mândru că am reuşit să fac asta în faţa voastră. Sar pentru mine, sar pentru familia mea, dar sar şi pentru voi, pentru Suedia şi pentru toţi cei care mă susţin. Armand „Mondo” Duplantis

Cei 22 de pași ai lui Mondo

Tatăl lui Duplantis a dezvăluit că atletul și-a modificat tehnica de alergare pentru această competiției, ajungând la 22 de pași. Cu doi mai mulți decât de obicei!

„Mondo este un bun alergător, iar cei 22 de pași îi permit să-și folosească viteza. Cred că va sări mai sus, mult mai sus”, a declarat Greg Duplantis, care este și antrenorul lui Armand, pentru televiziunea suedeză, potrivit redbull.com.

Strategia profitabilă a lui Duplantis: bonus pentru fiecare record mondial

Suedezul primește un bonus pentru fiecare record mondial pe care-l stabilește. A recunoscut deja că ridică strategic ștacheta cu un singur centimetru pentru a o depăși cât mai des posibil: „Cred că aș minți dacă nu aș spune că e așa”.

Suma pe care o primește Duplantis pentru doborârea recordului mondial variază între 30.000 și 100.000 de dolari, în funcție de competiție. Sumele nu includ și bonusurile din contractele personale de sponsorizare.

Născut şi crescut în Lafayette (Louisiana, SUA), „Mondo” reprezintă Suedia, ţara mamei sale, reușind să îmbunătățească până acum de 15 ori recordul mondial.

2020: 6.17m în Torun, Polonia

2020: 6.18m în Glasgow, Regatul Unit

2022: 6.19m în Belgrad, Serbia

2022: 6.20m în Belgrad, Serbia

2022: 6.21m în Eugene, SUA

2023: 6.22m în Clermont-Ferrand, Franța

2023: 6.23m în Eugene, SUA

2024: 6.24m în Xiamen, China

2024: 6.25m în Paris, Franța

2024: 6.26m în Chorzow, Polonia

2025: 6.27m în Clermont-Ferrand, Franța

2025: 6.28m în Stockholm, Suedia

2025: 6.29m în Budapesta, Ungaria

2025: 6.30m în Tokyo, Japonia

2026: 6.31m în Uppsala, Suedia.

