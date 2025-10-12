Real Madrid stă la pândă Bayern poate pierde gratis un titular! Pretenții financiare uriașe
Dayot Upamecano foto: IMAGO
Real Madrid stă la pândă Bayern poate pierde gratis un titular! Pretenții financiare uriașe

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 18:51
  • Dayot Upamecano (26 de ani) ar putea pleca gratis de la Bayern Munchen vara viitoare.
  • Deși e titular în formația campioanei Germaniei, fundașul francez nu vrea să semneze prelungirea contractului decât în anumite condiții.

Bayern are un start de sezon incredibil în Bundesliga, cu maximum de puncte după 6 etape, iar Upamecano a bifat mai mult de jumătate din totalul minutelor din aceste partide.

Dayot Upamecano ar putea pleca gratis de la Bayern

Jucătorul francez și clubul bavarez nu au ajuns încă la un numitor comun pentru prelungirea contractului scadent în vară.

Bayern și-ar dori să-l păstreze, însă pretențiile financiare sunt foarte ridicate. Fundașul central vrea un salariu mai mare din partea campioanei Germaniei, dar și un bonus de 17 milioane de euro la semnătură, mult peste oferta nemților, informează as.com.

Deși directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl, consideră prelungirea contractului o prioritate pentru club, la Bayern există și voci care cer o poziție fermă în fața pretențiilor considerate exagerate.

Bayern s-a ținut tare și în vară cu Joshua Kimmich, un adevărat simbol al bavarezilor, reușind să ajungă la o înțelegere pentru un nou contract până în 2029.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Dayot Upamecano, potrivit transfermarkt.ro

Liverpool și Real Madrid, cu ochii pe Upamecano

Cum Upamecano va putea negocia cu orice echipă începând din această iarnă, Liverpool și Real Madrid stau la pândă.

Dacă cele două părți, Bayern și Upamecano, nu vor ajunge la un acord, acesta ar putea pleca gratuit în perioada de transferuri din vara viitoare.

Strategia „galacticilor” în ultimele sezoane a fost să transfere pe bani doar jucători tineri, în timp ce nume importante au venit gratis pe „Bernabeu”: Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, David Alaba sau Trent Alexander-Arnold.

Pentru ultimul s-au plătit până la urmă 10 milioane de euro pentru a-l putea folosi la Mondialul Cluburilor din această vară.

