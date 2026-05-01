Bășcălie cu fotbalul feminin FC Bihor, argument hilar pentru că n-are echipă de fete U15. FRF i-a respins licența, dar girează scoruri de: 25-0, 26-0, 27-0
Fotomontaj GOLAZO.ro
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 17:28
  • FC Bihor nu va primi licența de Liga 1 fiindcă nu are echipă de fete U15 înscrisă în competițiile FRF, astfel că nu i se va permite să susțină barajul de menținere-promovare.
  • Parcurgerea rezultatelor din campionatele feminine organizate de FRF la fete U15 și U17 dă senzația că se joacă alte sporturi, nu fotbal.

Play-off-ul Ligii secunde e din nou influențat de faptul că nu toate echipele care participă au drept de promovare.

În actualul sezon, CSA Steaua e club de drept public și, conform Legii Sportului, n-are voie să activeze în ligi profesioniste. Iar FC Bihor n-a reușit să ia licența de prima ligă din cauza faptului că nu are echipă de fotbal feminin U15 înscrisă în competițiile organizate de FRF, așa cum cere regulamentul.

Conform clasamentului la zi din Liga 2, în care mai sunt de jucat 3 etape, FC Bihor ar avea dreptul să dispute baraj de promovare împotriva formației din Liga 1 care se va clasa la finalul play-out-ului pe locul 13, ocupat în prezent de Petrolul.

Pentru a îndupleca membrii Comisiei de Licențiere să-și schimbe poziția și să accepte să-i acorde totuși licența, cei de la Bihor au prezentat un argument care i-a făcut pe oamenii din FRF să se amuze. 

Șefii orădenilor au susținut că s-au aflat în imposibilitatea de a avea o echipă de fotbal feminin U15 din cauza faptului că în anii aferenți eligibilității acestei generații nu s-au născut suficiente persoane de sex feminin în județul Bihor. Și, prin urmare, n-au avut bază de selecție.

Pentru acest sezon, o echipă U15 trebuie să fie formată din jucătoare care să se fi născut începând cu 1 ianuarie 2010. 

Conform datelor oficiale ale populației din județ și din municipiul Oradea, în 2024:

  • Populația totală a județului se apropia de 610.000 de persoane
  • 51,2% erau persoane de sex feminin (peste 310.000)
  • Populația municipiului Oradea reprezenta circa 35% din cea a întregului județ: 215.000

FRF nu a acceptat argumentul invocat de FC Bihor, clubul nu va primi licență de prima ligă, astfel că barajul de promovare-menținere în Liga 1 va fi disputat de Chindia, echipă care e pe ultimul loc în play-off-ul Ligii 2 și care a pierdut până acum toate confruntările din partea a doua a sezonului.

Federația nu s-a abătut de la condiția obligatorie impusă în caietul de licențiere pentru cluburile care vor să joace în Liga 1. Și anume: să dețină echipe de fotbal feminin pentru toate categoriile de vârstă, altfel nu vor fi primite pe prima scenă.

În același timp, FRF girează competiții de fotbal feminin în care rezultatele par a fi din alt sport, nu din fotbal.

Câteva exemple:

REZULTATE LA U17

  • AFC Prahova - Dinamo 27-0 în tur și 13-0 în retur
  • Rapid - Daco-Getica 25-0 și 17-0
  • CS Dinamo - Dinamo 9-0 și 8-0
  • AFC Prahova - Daco-Getica 23-1 și 19-0
  • Rapid - ACS Liceeni Topolog 25-0 și 18-0

REZULTATE la U15

  • Chiajna - Metaloglobus 26-0 și 25-0
  • Chiajna - Dinamo 24-0 și 21-0
  • Rapid - CSA Steaua 19-1 și 15-0
  • Rapid - Dinamo 13-0 și 12-0
  • CS Dinamo - Metaloglobus 19-2 și 9-0

În toamna anului trecut, FRF se lăuda cu dezvoltarea fotbalului feminin din România.

„Numărul cluburilor de fotbal feminin înscrise în competiții în ultimii ani a crescut semnificativ, fapt datorat și existenței a tot mai multe cluburi masculine care înființează și secții de fotbal feminin”, a susținut forul prezidat de Burleanu, care apoi a oferit și câteva cifre:

  • La nivel european, numărul cluburilor masculine care au integrat în componența lor și secții de fotbal feminin a crescut de la 43% în 2020 la 59% pentru sezonul 2025/26 
  • În România, procentul a crescut constant din 2020 până în prezent, depășind în acest moment media europeană: de la 26,4% dintre echipele de fotbal feminin afiliate unor cluburi deja existente la băieți, care activau în competiții în sezonul 2020/21, procentul a crescut la 71% în sezonul 2024/25 
  • Numărul total al echipelor de fotbal feminin din competiții a crescut semnificativ: de la 68 de echipe înscrise în sezonul 2020/21, la 86 echipe în sezonul precedent
70%
a fost creșterea numărului de voturi, din partea cluburilor de fotbal feminin, la alegerile din 2018 pentru președinția FRF, față de anul 2014, când Burleanu a câștigat prima dată. În 2014 au fost 17 cluburi, peste 4 ani numărul a ajuns la 29, având cea mai mare creștere, peste fotbal în sală (+56%) și Copii și Juniori (+44%)

FRF a explicat că „din 2020/2021, toate echipele care activează în campionatul Ligii 1 masculin au îndeplinit cerința de a înregistra minimum 20 de jucătoare care să evolueze în Campionatul Național U15 feminin. Apoi, începând cu sezonul 2021/22, cluburile de fotbal masculin din Liga 1 au fost nevoite să înscrie o echipă de fotbal feminin în campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3).

Ulterior, regula s-a aplicat și în cadrul cluburilor care participă în Liga 2 Casa Pariurilor. Toate echipele participante în competiție trebuie să aibă o echipă de junioare U13, iar cele care țintesc promovarea în prima ligă trebuie să aibă și o echipă de junioare U15, pe lângă categoria deja menționată.

Prin aceste reforme, fetelor din România li s-a oferit șansa de a practica fotbalul într-un cadru care să crească nivelul competițiilor interne și să aducă beneficii pe termen lung echipelor naționale”.

