Tsunami în Liga 3! FRF a dictat  14 ani de suspendări cumulate + peste 400.000 de euro amenzi în dosarul de pariuri „Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești”!
Liga 3

Tsunami în Liga 3! FRF a dictat 14 ani de suspendări cumulate + peste 400.000 de euro amenzi în dosarul de pariuri „Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești”!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 13:50
  • Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a emis verdictul în dosarul meciului suspect din Liga 3 dintre Jiul Petroșani și Vulturii Fărcășești (scor 3-2, după 0-2 la pauză), disputat în mai 2025.
  • Forul federal a aplicat pedepse drastice: suspendări cumulate de ani grei din activitatea fotbalistică și amenzi care depășesc pragul total de 2,15 milioane de lei, adică peste 400.000 de euro.
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Ancheta pornită de la suspiciunile privind scenariul de pariuri „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”, unde cotele pe platformele asiatice au atins valori halucinante între 90 și 110, s-a finalizat cu suspendări drastice din activitatea fotbalistică și sancțiuni financiare record pentru eșalonul al treilea din România.

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Conducerea clubului Vulturii Fărcășești, din județul Gorj, a fost direct vizată și sancționată dur de comisia de integritate federală:

  • Robert Mihai Dumitru (președinte) - suspendare 2 ani și amendă de 200.000 lei;
  • Robert Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc) - suspendare 2 ani și amendă de 200.000 lei.

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Nici antrenorii formației din Fărcășești nu au scăpat nesancționați, comisia stabilind că aceștia au încălcat grav regulamentele privind corectitudinea competițiilor:

  • Ionuț Cătălin Bucă (antrenor) - suspendare 1 an și amendă 200.000 lei;
  • Alexandru Oprița (antrenor) - suspendarea licenței de antrenor pe o perioadă de 2 ani, suspendare pentru 2 ani și amendă 20.000 lei.

Nouă fotbaliști suspendați și amendați

Nouă fotbaliști de la Vulturii Fărcășești au fost sancționați pentru implicare directă sau pentru neanunțarea tentativelor de trucare.

Cei mai mulți au fost suspendați câte un an și au primit amenda maximă de 200.000 de lei (40.000 de euro):

  • Samson Nwabueze, suspendare 1 an și amendă de 200.000 de lei
  • Constantin Fabian Bălășoiu - suspendare 8 luni și amendă 100.000 de lei
  • Horațiu Peia - suspendare 1 an și amendă de 200.000 de lei
  • Ionuț Alexandru Mainerici - suspendare 1 an și amendă 200.000 de lei
  • Robert Mădălin Bubuioc - suspendare 1 an și amendă 200.000 lei
  • Mihai Alexandru Iutalim - suspendare 3 luni și amendă 20.000 lei
  • Gabriel Marin Oiță - suspendare 1 an și amendă 200.000 lei
  • Leonard Gheorghe Gavril - suspendare 3 luni și amendă 10.000 lei
  • Răzvan Florentin Vulpe - suspendare 1 an și amendă 200.000 de lei

De asemenea, Clubul CS Vulturii Fărcășești a fost amendat cu 200.000 lei (40.000 de euro).

Avertisment pentru arbitrul Iuliana Demetrescu și observatorul Alina Mihoc

În cazul oficialilor de meci, decizia comisiei a venit în contextul în care fostul portar al echipei CSM Jiul Petroșani, Jan Turiță, a susținut public că a alertat-o direct pe arbitra Iuliana Demetrescu în timpul jocului, acuzând că fotbaliștii adverși ratau intenționat.

Cu toate acestea, arbitra Iuliana Demetrescu și observatorul Alina Mihoc primit doar avertisment.

Portarul Jan Turiță a povestit pentru prosport.ro discuția avută cu arbitra FIFA: „I-am transmis așa: «Nu vezi ce se întâmplă? Ăștia scapă cu mine, portar, și dau la 10 metri de poartă! Întorc faza, așteaptă să-i ajungă fundașul, nu vor să finalizeze!».

E clar, doar un prost sau un rău-intenționat nu poate să-și dea seama. I-am zis să oprească jocul și o să aibă un mare impact asupra fotbalului, pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească”.

Întrebat care a fost reacția arbitrei, Turiță a povestit: „A zis că ce treabă are ea cu noi, cu ce facem noi. Iar atunci am reacționat. I-am spus să o lase mai ușor cu «noi». Ce «noi», care «noi». De ce mă pune pe mine!”.

Sancțiune și la Jiul Petroșani

Nici oficialii echipei gazdă nu au rămas nepedepsiți în acest dosar. Erika Preda, președintele clubului CSM Jiul Petroșani, a primit o suspendare de 1 lună din activitatea fotbalistică și o penalitate sportivă de 10.000 de lei (2.000 de euro).

Deciziile Comisiei de Disciplină și Etică nu sunt definitive și pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF în termenul regulamentar.

Președintele clubului Vulturii Fărcășești a explicat pentru GOLAZO.ro cum a izbucnit scandalul

Contactat de GOLAZO.ro, în decembrie 2025, președintele CS Vulturii Fărcășești, Robert Dumitru Mihai, a susținut că sesizarea depusă la FRF a avut ca sursă un conflict personal cu fostul jucător Roncea Ion Constantin, îndepărtat din lot din motive disciplinare.

Conducătorul clubului gorjean a respins ca nefondate acuzațiile de trucare pentru pariuri și a precizat că, în opinia sa, acestea reprezintă consecința frustrărilor acumulate de fostul jucător după despărțirea de echipă.

Președintele CS Vulturii Fărcășești a explicat felul în care s-a format dosarul:

„Ancheta FRF a început de la o reclamație făcută de un fost jucător, Roncea Ion Constantin, pe care l-am dat afară pentru că venea beat la antrenamente. S-a dus la FRF și a dat declarații împotriva noastră, cum că am fi trucat meciuri”.

„Băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape”

În continuare, conducătorul formației din Gorj a descris situația referitoare la meciurile invocate în sesizare, despre care spune că sunt prezentate eronat:

„Roncea a reclamat la FRF trei meciuri disputate după ce l-am dat afară. Două amicale, unul cu FCU Craiova și altul cu CSM Slatina, și un meci oficial cu Jiul Petroșani”.

Referindu-se la meciul oficial cu Jiul Petroșani, Robert Dumitru Mihai spune că Vulturii Fărcășești a pierdut cu 3-2, după ce a condus cu 2-0 la pauză, pentru că jucătorii nu s-au mai concentrat în partea secundă.

„Am condus 2-0 la pauză, dar am pierdut 3-2. Am folosit și juniori, iar băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape. Noi ratasem play-off-ul, în ultima etapă, la Câmpulung, și nu mai aveam cum să retrogradăm în play-out”.

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