„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”

Cristian Munteanu (50 de ani), președintele clubului Oțelul Galați, a dezvăluit că Ștefan Bană (20 de ani) se confruntă cu depresia, iar în acest moment se află sub tratament medical.

Bană, atacant lateral, a ajuns la Oțelul în această vară, sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova. Este în continuare eligibil pentru regula U21.

Stefan Bană se luptă cu depresia: „Este sub tratament medical, la psiholog”

Jucătorul în vârstă de 20 de ani nu a fost inclus în lot la înfrângerea din etapa trecută, 0-1 cu FC Botoșani, iar acum Cristian Munteanu, oficialul gălățenilor, a dezvăluit cu ce probleme se confruntă acesta.

„De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și 2 goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog.

Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist.

Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic. A fost ieri la stadion cu tatăl lui, am vorbit.

Sper să revină la normal. Este un copil plin de calități, un copil cuminte, educat. Nu mai sunt tinerii care eram noi, odată, mai țărănuși să zic așa. Tinerii sunt mai firavi, predispuși la… Pe vremea mea, nici nu știam ce e asta.

E sub tratament medical, mai mult nu vă pot spune. Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie…

A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional ” a declarat Cristian Munteanu, potrivit fanatik.ro

400.000 de euro este cota lui Ștefan Bană, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport