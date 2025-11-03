Cel mai bun „11” din 2025 FIFPRO a publicat cea mai bună formație la nivel mondial, după votul fotbaliștilor. Cine a prins echipa

FIFPRO, Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști, a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025, aleasă de jucători.

PSG are cele mai multe prezențe în cel mai bun „11”, în timp ce Lamine Yamal (18 ani) este cel mai tânăr jucător inclus în această echipă.

FIFPRO alcătuiește de 20 de ani cea mai bună echipă la nivel mondial, iar acum a publicat formația pentru anul 2025, construită după voturile venite din partea fotbaliștilor.

FIFPRO a publicat cel mai bun „11” din 2025

În echipa din acest an, campioana Europei, PSG, care a avut un sezon 2024-2025 de excepție, are selectați 5 fotbaliști cu care a scris istorie. Patru se află în continuare la club, nu și portarul Donnarumma, care a mers în vară la Manchester City.

Cum arată „World XI” din 2025, ales de jucători:

Portar: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Fundași: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Virgil Van Dijk

Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Virgil Van Dijk Mijlocași: Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri, Vitinha

Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri, Vitinha Atacanți: Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Lamine Yamal

Votul a fost stabilit în funcție de evoluțiile fotbaliștilor în perioada 15 iulie 2024 - 3 august 2025 și au fost luați în calcul doar fotbaliștii care au jucat cel puțin 30 de meciuri oficiale în acest interval.

Lamine Yamal este cel mai tânăr fotbalist care intră în alcătuirea acestei echipe, la vârsta de 18 ani. Recordul era deținut de Mbappe, care a intrat în echipă la 19 ani.

