FC Botoșani, salvată de un artificiu financiar Metoda inedită a lui Iftime pentru a evita colapsul + Cheltuielile liderului sunt sub ale unei echipe care a retrogradat
Valeriu Iftime (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 15:03
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 15:03
  • După 40% din disputarea sezonului regulat, Superliga are pe primul loc o mega surpriză: FC Botoșani.
  • Datele financiare ale clubului moldav sunt departe de cele ale formațiilor de top din Liga 1: la jumătate și chiar mai puțin decât cheltuie FCSB și  Rapid.
  • Botoșani e astăzi lider cu un buget sub al celor de la Sepsi, care a retrogradat și care în prezent e la mijlocul clasamentului în Liga 2.

Orice pronostic și previziune au fost date peste cap de FC Botoșani în aceste prime 12 etape.

Clubul moldovean e pe primul loc după disputarea a fix 40% din sezonul regulat.

FC Botoșani, salvată de un artificiu financiar

Nu doar că e pe primul loc, dar inclusiv rezultatele obținute împotriva granzilor sunt lăudabile:

  • 3-1 cu FCSB
  • 1-1 cu U Craiova
  • 0-0 cu Dinamo
  • 3-3 cu CFR
  • 1-2 cu Rapid

A pierdut un singur meci până acum și se uită de sus la restul competitoarelor din campionat. Din punct de vedere financiar însă, surpriza devine și mai mare, fiindcă FC Botoșani nu e nici pe departe unul dintre cluburile cele mai potente din Liga 1.

Conform datelor fiscale oficiale, gruparea patronată de Valeriu Iftime e la jumătate sau chiar mai puțin comparativ cu cât au cheltuit Rapid și FCSB.

Moldovenii au rulat 4,7 milioane de euro, pe anul precedent, pentru beneficiile tuturor angajaților, sumă brută.

În schimb, Rapid a trecut de 10 milioane de euro, FCSB a ajuns la 9 milioane.

Botoșani a fost mult chiar și sub un club care a retrogradat la finalul sezonului precedent. Sepsi a avut 6,6 milioane, iar în prezent e în afara primelor 6 din Liga 2.

Top 10 cheltuielilor din fotbalul românesc în ultimul an

  • Rapid - 10.250.000
  • FCSB - 9.000.000
  • CFR - 8.250.000
  • Craiova - 7.915.000
  • Sepsi - 6.650.000
  • Farul - 6.200.000
  • Dinamo - 5.400.000
  • U Cluj - 5.400.000
  • Botoșani - 4.700.000
  • UTA - 4.440.000

Botoșani n-a avut suficiente surse de venit pentru a evita o pierdere la finalul anului fiscal. Deficitul înregistrat a trecut de 1 milion de euro, însă clubul a traversat chiar o cumpănă imensă.

Gaura a fost mult mai mare și chiar s-ar fi ajuns la o incapacitate de plată, iar soluția a fost o infuzie majoră din parte patronului, Valeriu Iftime, prin intermediul firmelor sale și ale asociaților săi.

Acești bani au fost introduși în club sub formă de sponsorizări și publicitate. Așa s-a ajuns ca în topul sponsorizărilor, Botoșani să fie clubul care a produs cel mai mult dintre toate din Liga 1. La mijloc, de fapt, a fost acest artificiu de finanțare.

Topul cluburilor care au raportat cele mai mari sume din sponsorizări și publicitate

  • BOTOȘANI - 4.300.000
  • CRAIOVA - 3.450.000
  • RAPID - 3.400.000
  • FARUL - 3.350.000
  • U CLUJ - 3.000.000
  • FCSB - 2.550.000

Și cu un an înainte se procedase într-un mod asemănător. Botoșani, pe ultimii 2 ani are venituri, care apar din sponsorizări și publicitate, care se ridică la peste 7 milioane de euro! De fapt, sunt bani oferiți de Iftime pentru a se evita colapsul.

Mai mult, clubul continuă să raporteze și o datorie care trece de 5 milioane de euro „față de societăți din cadrul grupului”. Pe scurt: datorie către propriul patron.

FC Botoșani, zero lei de la stat sau autoritatea locală

În anii precedenți, Botoșani s-a mai ales cu anumite sume de bani din partea autorităților locale.

Pentru ultimul an însă, clubul a raportat zero lei din această sursă de venit.

În vara anului trecut, Valeriu Iftime a devenit președintele Consiliului Județean Botoșani.

