Gică Hagi își extinde afacerile „Regele” a câștigat o licitație strategică pe 10 ani. Valoarea totală a concesiunii: cca 400.000 de euro

Gică Hagi (60 de ani) și-a luat o pauză temporară de la antrenorat pentru a se concentra pe dezvoltarea afacerilor sale turistice.

„Regele” a făcut recent un pas strategic extrem de important în extinderea proiectului Hotelului IAKI din Mamaia.

Gică Hagi a câștigat la licitație o plajă de peste 17.000 mp în Mamaia

Firma sa, Hagi Sport S.R.L., care administrează hotelul IAKI, a câștigat în primăvară la licitația organizată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) dreptul de a administra o plajă de 17.195 mp în stațiunea Mamaia, sectorul IV, subsectorul 2.

Potrivit ANAR, contractul are o durată de 10 ani, iar taxa anuală este de 165.195,60 de lei (fără TVA).

Pe 10 ani, valoarea totală a concesiunii, inclusiv TVA (19%), ajunge la 1.965.828 de lei, adică aproximativ 400.000 de euro.

Conform legislației, pentru fiecare subsector de plajă trebuie să existe cel puțin două oferte valabile.

Cum a decurs licitația

În cazul plajei câștigate de Hagi, concurența a fost redusă, a existat doar o altă ofertă. Licitația a pornit de la 162.616,35 de lei și s-a adjudecat la o valoare cu 2.579,25 de lei mai mare.

Suprafețele de plajă închiriate de ANAR pot avea două tipuri de destinații: agrement turistic (recreere) și agrement cu funcție sportivă – ambarcațiuni cu sau fără motor.

Hagi a investit două milioane de euro în renovarea hotelului IAKI

Pe lângă concesionarea plajei, hotelul IAKI, patru stele, a beneficiat de o renovare de două milioane de euro în 2025.

Potrivit Ziarului Financiar, în primele patru luni ale anului, hotelul lui Hagi a funcționat la doar 30% din capacitate din cauza lucrărilor de renovare.

Cristina Calispera, senior sales and marketing manager al hotelului, a declarat pentru sursa citată că pentru 2025, hotelul își propune să atingă cifra de afaceri de 5 milioane de euro, continuând să fie un pilon important pentru turismul din Mamaia.

Hagi a rămas doar acționar majoritar la Farul

Gică Hagi a renunțat să mai antreneze Farul și în acest sezon, preferând momentan doar statutul de acționar majoritar.

În septembrie, după ce naționala României a pierdut clar amicalul cu Canada (0-3), la București, și a ratat calificarea directă la CM 2026, după 2-2 în Cipru, Gică Hagi era văzut ca înlocuitor al selecționerului Mircea Lucescu.

Întrebat când va reveni pe banca echipei naționale, Hagi a spus:

„Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm”.

Gică Hagi a mai fost selecționer în 2001, dar a demisionat după ratarea calificării la CM 2002, în urma barajului cu Slovenia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport