Dialog amuzant Ce au postat FC Dinamo și CS Dinamo înaintea duelului inedit din Cupă: „Peter Parker va marca!”

FC Dinamo și CS Dinamo au avut un schimb amuzant de replici pe rețelele de socializare, înainte de meciul direct.

Cele două formații se întâlnesc marți, 28 octombrie, de la 21:00, în etapa #1 a grupelor Cupei României.

De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații.

Dialog amuzant pe internet între FC Dinamo și CS Dinamo

Cu două zile înainte de partida din Cupa României, FC Dinamo a postat pe rețelele de socializare un celebru meme, în care personajul „Spiderman” se întâlnește cu sosia sa.

„Nu, nu vezi dublu. Marți, jucăm cu… Dinamo! Familia alb-roșie se întâlnește în Cupa României. ”, au transmis „câinii”.

La scurt timp, cei de la CS Dinamo au răspuns în același mod, cu amuzament: „Peter Parker (n.r. numele real al lui Spiderman) va marca!”.

Deși poartă același nume și aceleași culori, cele două formații bucureștene nu se află într-o rivalitate, ba mai mult, formația din Liga 1 a împrumutat în această vară mai mulți jucători în liga secundă, la CS Dinamo.

Biletele de acces pentru meciul de pe „Arcul de Triumf” au fost puse în vânzare săptămâna aceasta. Prețurile pleacă de la 10 lei, la peluză și ajung până la 50 de lei, în zona VIP.

