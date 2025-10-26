Ce rușine! FCSB și Craiova, umilite de jucători refuzați în liga a patra spaniolă +16 foto
George Caramalău FOTO: Sport Pictures
Superliga

Ce rușine! FCSB și Craiova, umilite de jucători refuzați în liga a patra spaniolă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 21:01
  • Giovanni Becali (73 de ani) a oferit detalii despre situația financiară de la Metaloglobus, club care a învins-o etapa trecută pe FCSB, scor 2-1, și a remizat azi cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

Agentul a povestit cum doi jucători exponențiali de la Metaloglobus au fost refuzați de o formație din cel de-al patrulea eșalon al Spaniei.

Giovanni Becali: „Antrenorul a zis că nu sunt buni”

Becali a povestit cum i-a dus în probe la o formație din liga a patra spaniolă pe George Caramalău și Dragoș Huiban, fotbaliști care au pus umărul atât la promovarea echipei, cât și la rezultatele pozitive obținute de Metaloglobus cu FCSB și Universitatea Craiova.

Cei doi au fost refuzați la acel moment de formația iberică.

„Nimeni nu câștigă mai mult de 3.000 la echipa asta. Salariile sunt între 1.000 și 3.000 de euro, atât. Fundașul central Caramalău și atacantul Huiban, care e golgheterul lor, au fost cu mine în Marbella.

I-am luat acum doi ani să-i duc la o echipă de lângă Marbella, la Estepona. Pepe Hidalgo, care era președintele de la Salamanca pe timpuri, are echipă în divizia a patra acolo.

Vrea să facă din Estepona o echipă… S-au antrenat 5 zile acolo, le-a dat câte 2.500 sau 3.000 de euro că a zis antrenorul că nu sunt buni”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

I-am spus acum: «Ăia doi pe care i-a avut acolo antrenorul tău și nu i-a ținut au băgat o echipă din Divizia B în Divizia A». Și acum au bătut și campioana. Patru am dus atunci, s-au distrat la Estepona, plajă, frumos, cald, au luat și banii și au venit acasă Giovanni Becali

FOTO. Imagini de la Metaloglobus - U Craiova 0-0

Metaloglobus - U Craiova
Metaloglobus - U Craiova

Galerie foto (16 imagini)

Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova Metaloglobus - U Craiova
+16 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Declarațiile lui Caramalău după meciul de azi

