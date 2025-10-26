Doliu în NFL Fostul star a decedat la doar 41 de ani  » În urmă cu două săptămâni făcea un apel disperat
Nick Mangold/ Foto: IMAGO
Doliu în NFL Fostul star a decedat la doar 41 de ani » În urmă cu două săptămâni făcea un apel disperat

Alexandru Smeu
Publicat: 26.10.2025, ora 21:41
  • Nick Mangold, fostul star din NFL, a decedat la doar 41 de ani.
  • Acesta declarase recent că se confruntă cu probleme de sănătate și le cerea ajutorul fanilor pentru un transplant de rinichi.

Fostul sportiv a decedat sâmbătă seară, vestea tragică fiind confirmată de clubul New York Jets, unde Mangold și-a petrecut toate cele 11 sezoane în NFL, notează unilad.com.

Nick Mangold avea mari probleme de sănătate

Acest lucru vine la două săptămâni după ce dezvăluise, că se confruntă cu probleme renale de foarte mulți ani, iar familia nu-l poate ajuta cu un transplant.

„Din păcate, nu am pe nimeni în familie care să poată dona în acest moment, așa că acesta este motivul pentru care vă contactez pe voi, comunitățile NY Jets și Ohio State.

Am nevoie de un donator de rinichi cu grupa sanguină 0. Sunt profund recunoscător oricui s-ar gândi să doneze”, a scris Mangold, pe rețelele de socializare, potrivit tmz.com.

Reacția clubului New York Jets

Woody Johnson, proprietarul New York Jets, a oferit o primă reacție în urma decesului lui Nick Mangold.

„Nick a fost mai mult decât un centru legendar. A fost inima liniei noastre ofensive timp de un deceniu și un coechipier iubit, a cărui conducere și tenacitate au definit o eră a fotbalului la Jets.

În afara terenului, umorul, căldura și devotamentul său l-au făcut un membru de neprețuit al familiei noastre”, a declarat Woody Johnson, potrivit sursei citate.

Cine a fost Nick Mangold

Intrat în NFL în 2006, Mangold și-a petrecut întreaga carieră din cea mai puternică ligă de fotbal american, alături de New York Jets.

A adunat șapte selecții în Pro Bowl și a fost ales de două ori consecutiv în prima echipă All-Pro, în 2009 și 2010.

