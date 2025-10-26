REAL MADRID - BARCELONA 2-1. Spiritele s-au încins pe finalul partidei de pe „Santiago Bernabeu”.

Un prim conflict la nivelul băncilor de rezerve s-a consumat în cel de-al 10-lea minut de prelungire, atunci când Pedri l-a faultat pe Tchouameni și a fost eliminat pentru al doilea galben. Primul îl văzuse în minutul 42.

Real Madrid - Barcelona 2-1 . Declarația lui Yamal a stârnit furie pe „Santiago Bernabeu”

Incidentele au continuat și după fluierul de final. Carvajal și Yamal au avut un dialog aprins pe tema ultimei declarații făcute de starul Barcelonei la adresa celor de la Real Madrid:

Carvajal: „Vorbești prea mult”

„Vorbești prea mult” Yamal: „Hai sa ne vedem afară!”

„Hai sa ne vedem afară!” Carvajal: „Tot vorbești prea mult”

Ulterior, Eduardo Camavinga a venit să-l îndepărteze pe jucătorul Barcelonei, moment în care s-a pornit un nou scandal între cele două echipe.

Courtois și Yamal au fost la un pas de un conflict fizic, însă ceilalți jucători, inclusiv cei accidentați, și mai mulți membri din staff-ul celor două echipe au intervenit.

Vinicius s-a îndreptat și el agresiv spre spaniol și i-a arătat semne ironice, nu înainte de a-i transmite și un mesaj: „Hai, vorbește acum!”.

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină. Spiritele s-au calmat abia după ce Lamine Yamal a fost condus la vestiare de unul dintre membrii staff-ului „catalanilor”.

Îl poți suna și în privat. Dacă ești coechipier cu Lamine și îl cunoști, poți să-l suni în loc să faci gesturi pe teren. Lamine nu a spus că Realul fură. El vorbea de Kings League, i s-a creat o situație la acea discuție, dar Lamine nu a spus asta direct. Este o mică exagerare. Frenkie de Jong despre conflicul Carvajal - Yamal

Declarația care i-a deranjat pe madrileni

Lamine Yamal a participat recent la o emisiune online unde a discutat despre Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique.

Întrebat dacă există asemănări între Real Madrid și echipa de mini-fotbal Porcinos, starul Barcelonei a făcut o declarație care a fost percepută drept un atac la adresa clubului de pe „Santiago Bernabeu”: „Fură, se plâng…”.

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Barcelona 2-1

