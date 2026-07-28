Prim „11” fabulos la Real Madrid Cum ar putea arăta echipa lui Mourinho sezonul viitor. Multe nume grele rămân pe bancă

Jose Mourinho (63 de ani) nu va avea o misiune deloc ușoară la Real Madrid în sezonul viitor.

Nu este vorba doar despre obiectivele setate, ci și despre gestionarea unui vestiar plin de vedete, după campania de transferuri din această vară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Galacticii” au întărit serios lotul după ce au avut un sezon anterior complet eșuat, reușind recent și o înțelegere în privința transferului lui Yan Diomande (19 ani) de la RB Leipzig.

Jose Mourinho are un vestiar plin de vedete la Real Madrid

Revenit pentru al doilea mandat pe banca Realului, „The Special One” va trebui să integreze în lot noile achiziții și să gestioneze multe ego-uri puternice din vestiarul echipei.

Cu întăririle deja realizate în defensivă și la mijlocul terenului, plus eventuala oficializare a lui Diomande care va completa atacul, Real Madrid ar putea fi una dintre cele mai puternice echipe ale noului sezon.

Cum ar putea arăta primul „11” al lui Real Madrid, în noua stagiune, potrivit Mundo Deportivo:

Courtois - Dumfries, Rudiger, Militao, Cucurella - Valverde, Bellingham, Tchouameni - Diomande, Mbappe, Vinicius

Într-o eventuală așezare de acest fel, numele care ar veni de pe bancă ar putea constitui oricând o echipă aproape la fel de puternică:

Lunin, Mendy, Huijsen, Konate, Asencio, Bernardo Silva, Arda Guler, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Brahim, Endrick

Transferurile oficializate de Real Madrid în această vară

Marc Cucurella, 55 de milioane de euro

Denzel Dumfries, 20 de milioane de euro

Bernardo Silva, liber de contract

Ibrahima Konate, liber de contract

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport