Gest superb făcut de Antal Fotbalistul român a ieșit de pe teren ca Petkovic să execute penalty-ul. Sârbul l-a chemat la interviu: „Datorită lui am reușit asta”
Liviu Antal. Foto: Captură Instgram, @11x11.lt
Stranieri

Gest superb făcut de Antal Fotbalistul român a ieșit de pe teren ca Petkovic să execute penalty-ul. Sârbul l-a chemat la interviu: „Datorită lui am reușit asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 11:36
  • Nikola Petkovic (29 de ani) i-a mulțumit public lui Liviu Antal (37 de ani) după victoria obținută de Zalgiris Vilnius pe terenul celor de la Hegelmann, scor 3-2, în etapa #24 din campionatul Lituaniei.
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Atacantul sârb a intrat pe teren în minutul 72, chiar în locul lui Antal, iar două minute mai târziu a transformat penalty-ul din care Zalgiris a egalat la 2-2.

Petkovic a înscris din nou în minutul 90+3 și a adus victoria formației din Vilnius.

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Liviu Antal a ieșit de pe teren pentru ca Petkovic să execute penalty-ul: „Pentru mine, el este omul meciului”

Liviu Antal marcase și el din penalty în prima repriză, în minutul 19. Însă, românul a cerut să fie înlocuit înaintea celei de-a doua lovituri de la 11 metri, pentru ca Petkovic să poată intra și să execute.

Gestul l-a impresionat pe atacantul sârb, care luptă pentru titlul de golgheter al campionatului.

„Înainte să vorbesc despre meci, aș vrea să spun ceva despre Antal. Nu am mai văzut niciodată o asemenea situație și nu mi s-a mai întâmplat în viață. Nu știu, poate că unii nu au observat, așa că vreau să spun acest lucru public.

A fost penalty, iar Antal era pe teren și era normal ca el să execute. Este o legendă a clubului, un jucător cu peste 200 de apariții și mai mult de 100 de goluri.

În acel moment, eu eram pe margine, iar el a cerut să se facă o schimbare, să intru în joc și să execut penalty-ul, pentru a încerca să devin golgheterul clubului în acest sezon”, a declarat Nikola Petkovic.

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Petkovic a transformat lovitura de la 11 metri, apoi a marcat golul victoriei în minutul 90+2.

„Asta spune totul. Iar datorită acestui gest s-a întâmplat ca eu să marchez al doilea gol. Pentru mine, el este omul meciului astăzi, prin gestul pe care l-a făcut. Este ceva despre care chiar nu știu ce să spun. Nu am cuvinte.

Îți mulțumesc încă o dată pentru tot. Sunt aici de câțiva ani, acesta este al treilea meu sezon, și a fost o adevărată plăcere să îl urmăresc cum joacă și cum marchează.

Chiar și atunci când nu este prima opțiune pentru a intra pe teren, este mereu acolo pentru a-i susține pe ceilalți, pentru a le da sfaturi și pentru a-i ajuta”, a continuat Petkovic.

Atacantul și-a încheiat declarația cu un nou mesaj adresat fotbalistului român.

„Vreau să spun asta în fața întregii echipe, dar mai ales după ceea ce a făcut pentru mine. Îți mulțumesc, Antal, pentru tot. Îți mulțumesc că am avut plăcerea să te urmăresc în acești ani petrecuți aici și îți mulțumesc, frate, pentru gestul pe care l-ai făcut astăzi”.

Liviu Antal a disputat 207 meciuri pentru Zalgiris Vilnius, perioadă în care a marcat 110 goluri și a oferit 26 de pase decisive.

De-a lungul carierei, a mai evoluat, printre altele, la Oțelul Galați, FC Vaslui, UTA Arad și CFR Cluj.

Zalgiris ocupă locul secund în campionat, cu 34 de puncte, la egalitate cu liderul Kauno Zalgiris. Suduva și Dziugas Telsiai se află pe pozițiile 3 și 4, ambele cu câte 33 de puncte.

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