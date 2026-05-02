Racovițan a pierdut finala Campionul mondial Podolski a ridicat Cupa Poloniei cu echipa sa de suflet: „Planul era ca acesta să fie ultimul sezon”

Gornik Zabrze a învins Rakow Czestochowa în finala Cupei Poloniei, 2-0

Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow

Gornik a câștigat astfel prima Cupă a Poloniei după o pauză de 54 de ani, care a fost ridicată de Lukas Podolski, 40 de ani, campion mondial cu Germania în 2014.

Golurile au fost marcate de Massimo (32) și Khlan (65). Brunes a luat „roșu” la Rakow, în prelungiri.

Bogdan Racovițan și Rakow au pierdut finala Cupei Poloniei

Internaționalul român Bogdan Racovițan, 25 de ani, a evoluat tot meciul în centrul apărării lui Rakow.

La Gornik, Lukas Podolski a intrat în minutul 90 și a purtat banderola de căpitan, ridicând trofeul la ceremonia de premiere de pe Stadionul Național din Varșovia, în fața a 50.000 de spectatori.

„La final a apărut pe teren Lukas Podolski - un om care în timpul aventurii sale de cinci ani cu Gornik a transformat echipa atât pe teren, cât și în afara lui.

Podolski, căpitanul clubului, a câștigat prima Cupă a Poloniei din 1972 încoace și primul trofeu în 38 de ani cu Górnik. Și nu trebuie să se termine aici, deoarece Górnik este încă în cursa pentru campionatul național”, scrie sportowefakty.wp.pl.

🏆🇵🇱 Puchar Polski (🆕)

🏆🇯🇵 Puchar Japonii (2019)

🏆🇹🇷 Puchar Turcji (2016)

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Puchar Anglii (2014)

🏆🇩🇪 Puchar Niemiec (2008)



Lukas Podolski: „Astfel de amintiri vor rămâne cu mine pentru totdeauna”

Podolski s-a născut în Gliwice și a fost fan Gornik încă de mic, fiind clubul regiunii sale natale.

E originar din Polonia, dar s-a mutat de mic în Germania. A fost format în fotbalul german, la Koln, și a ales să evolueze pentru Mannschaft, cu care a câștigat CM 2014.

Transferul la echipa sa de suflet a venit în 2021, după o carieră uriașă la echipe precum Bayern, Arsenal sau Inter. Voia să-și îndeplinească visul de a juca pentru clubul favorit.

În afara unor goluri extrem de importante, atacantul și-a prelungit contractul de mai multe ori și chiar a devenit acționar al clubului, cu aproximativ 8,3%.

„Am spus la conferința de presă că va trebui să «murim» pe teren și asta s-a întâmplat. A existat motivație, a existat luptă, după un început nervos am avut ulterior controlul meciului.

Îmi amintesc cum era Górnik și unde era când am venit aici acum cinci ani, așa că sunt foarte fericit că am realizat atât de multe în acest timp. Mergem înainte, dar trebuie să muncim din greu, pentru că greșelile sunt cel mai ușor de făcut atunci când lucrurile merg bine.

Am văzut ce se întâmpla la hotel, i-am văzut pe băieți, am văzut atmosfera, atitudinea și am simțit că va fi bine.

Planul era ca acesta să fie ultimul sezon, pentru că știu cât mă costă pe mine, pe familia mea, care de multe ori trece pe plan secund. Din exterior, pare că totul vine ușor, dar nu este chiar atât de ușor. Multe lucruri în echipă, în club, necesită mult efort și muncă

Poate o să mă gândesc la ceva, pentru că prezența în cupele europene va fi tentantă.

Să nu uităm că mai avem patru meciuri rămase în campionat. Vrem măcar să ne menținem locul doi pe care îl avem în prezent și poate să luptăm pentru ceva mai mult. Și, după acest sezon, ne vom așeza și vom vedea ce se întâmplă în continuare.

Îmi amintesc când am zburat la Katowice pentru prima dată, eram pe punctul de a semna contractul, domnul Stanisław (n.r. legenda clubului, Stanisław Oślizło, alături de care a ridicat trofeul) era lângă avion și aproape m-a strâns de gât, a fost atât fericit că eram acolo.

Astăzi, istoria s-a încheiat. Sunt la sfârșitul călătoriei mele și poate că și domnul Oślizło a fost acolo să-mi ia rămas bun. Astfel de amintiri vor rămâne cu mine pentru totdeauna”, a declarat Poldi, conform flashscore.pl.

