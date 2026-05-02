„Nu știu cum pot fi interziși!” Pancu, enervat la conferința de presă: „Mi se strigă în cor asta! Știți și dumneavoastră!”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre revenirea în Giulești în calitate de adversar, înainte de partida cu Rapid.

El a avut și o reacție vehementă referitor la scandările rasiste pe care le-a auzit pe stadioanele din România.

Rapid - CFR Cluj se joacă luni, 4 mai, de la ora 20:30, în etapa a șaptea din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul grupării clujene a vorbit despre atitudinea suporterilor față de el, fiind indignat de jignirile pe care le-a auzit din tribune.

Daniel Pancu, despre jignirile la adresa sa: „Nu știu cum ar putea fi interziși oamenii ăștia pe stadioane”

Întrebat despre revenirea pe Giulești în calitate de adversar, Daniel Pancu a declarat că nu are emoții, deoarece este convins că nu va auzi scandări rasiste la adresa sa, așa cum s-a întâmplat pe celelalte stadioane.

„Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta.

Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.

De un lucru sunt sigur: că pe toate stadioanele astea din play-off, nici nu știu cum să-i spun, că se strigă în cor... știți și dumneavoastră la ce mă refer: «Pancule, țigane» și tot așa.

Nici nu știu cum ar putea fi interziși oamenii ăștia pe stadioane, poate dacă mă adresez arbitrilor, habar n-am, în timpul jocurilor.

Pentru că oricum sunt concentrat, dar de lucrul ăsta sunt sigur, că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta și, din punctul ăsta de vedere, sunt mai liniștit. În rest, vom fi adversari pentru 90 de minute”, a declarat Daniel Pancu, potrivit sport.ro.

Istoria nu se poate șterge niciodată, e un lucru favorabil multora pentru că trăim într-o țară în care mulți uită și uită foarte repede. Istoria nu se poate șterge, mă aștept la o primire, cu siguranță mai bună decât ce am povestit mai devreme de pe alte stadioane. Daniel Pancu

Daniel Pancu: „Preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun”

Tehnicianul de la CFR Cluj a vorbit și despre situația Rapidului din campionat.

„Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun.

Sunt sub o mare presiune și, tot din experiență, le-am spus jucătorilor zilele astea că, dacă există un club sau o echipă pe care poți s-o consideri că este într-o formă slabă sau aproape terminată, poți să ai cea mai mare surpriză și să dai peste un adversar super motivat și într-o zi în care poate să-ți pună mari probleme.

Ăsta-i Rapidul. Asta a fost întotdeauna Rapidul. De asta preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun, pentru că practic își joacă ultima șansă împotriva noastră”, a mai spus Daniel Pancu.

