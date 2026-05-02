OȚELUL GALAȚI - METALOGLOBUS 2-2. Tatăl lui Dragoș Huiban (36 de ani), atacantul oaspeților, a decedat în parcarea stadionului „Oțelul”, după ce a suferit un infarct.

Acesta venise de la Bacău pentru a-și urmări fiul și era însoțit de fiica sa și soțul acesteia.

Tragedie la Galați! Tatăl lui Dragoș Huiban a decedat în parcarea stadionului

După finalul partidei, tatăl lui Dragoș Huiban a început să se simtă rău în parcarea stadionului, unde a suferit un infarct.

Conform surselor GOLAZO.ro, la fața locului a sosit un echipaj medical, care a încercat să îl resusciteze timp de aproximativ 40 de minute, dar nu au mai putut face nimic, în cele din urmă fiind constatat decesul.

Potrivit prosport.ro, atacantul lui Metaloglobus nu a mai plecat alături de echipă spre Capitală, alegând să rămână alături de sora sa și soțul acesteia.

Florin Bratu, despre tragedie: „Nu ne mai gândim la nimic altceva”

Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus, a vorbit despre cele întâmplate după meciul cu Oțelul.

„Tatăl lui Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului, îl aștepta pe Dragoș să vină de la vestiare. În tot acest timp i s-a făcut rău, a căzut.

Salvarea de la stadion a intervenit foarte rapid. Au făcut proceduri de 40–45 de minute să-l resusciteze, dar, din păcate, nu s-a reușit.

Din ce am auzit, avea un istoric cu probleme. A avut un AVC în urmă cu 8–9 ani, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate a decedat. Dragoș chiar îmi zicea că nu l-a simțit bine zilele acestea la telefon. Nu se mai văzuseră de mult timp.

Nici nu știu dacă a apucat să vorbească cu el după meci. Suntem toți alături de Dragoș. Suntem extrem de triști, nu ne mai gândim la nimic altceva.

Dumnezeu să-l odihnească și sperăm să fie tare să treacă peste cumpăna aceasta”, a declarat antrenorul lui Metaloglobus, la Digi Sport.

