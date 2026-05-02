„Urât! CFR a bătut Roma” Președintele CJ, ironizat după ce a spus că vrea meciuri de Ligă la Cluj: „Banii pompați în U asigură mai multe voturi”

Publicat: 02.05.2026, ora 19:31
Actualizat: 02.05.2026, ora 19:37
Tișe a publicat câteva imagini cu gazonul de pe stadionul pe care joacă U Cluj și un comentariu personal despre posibilitatea de a se juca meciuri din UCL pe arena întreținută din banii primăriei.

Tișe: „Visul de a avea Champions League la Cluj continuă”

„Visul meu de a avea gazonul ca în Premier League, la Cluj, s-a împlinit. Visul de a avea Champions League la Cluj continuă! #ClujArena”, a scris Tișe.

Acesta a fost taxat în comentarii de fanii lui CFR Cluj, care i-au amintit că au fost deja meciuri de Liga Campionilor în Ardeal, și de locuitorii din oraș, care se întreabă cum va arăta iarba de pe Cluj Arena în urma festivalului Untold, din această vară.

  • U Cluj a primit în 2025 2,63 milioane de euro de la Primărie, în creștere față de 2024 - 2,5 milioane, și 2023 - 2 milioane.

„Când e Untold? Vreau o postare și după!”

Iată câteva dintre acestea:

  • „A mai fost Champions League în Cluj, în Gruia. Dar nu s-a auzit până pe Moților (n.r. unde e sediul primăriei)”
  • „Urât, dl Tișe, urât… Clujul are echipă care a bătut în Champions League pe United, Roma, Braga, Basel, Celtic etc. Înțeleg, banii pompați în U asigură mai multe voturi dar sunteți pus acolo ca să gestionați echitabil resursele la care contribuie toți clujenii”
  • „Ați mai avut Champions League la Cluj:) acuma cu 2 echipe pe Cluj Arena cresc șansele:)”
  • „Din banii clujenilor!!”
  • „Până la următorul concert probabil”
  • „Aveți public care umple stadionul doar la Untold, în rest nici măcar un inel pe meci. Sorry, aveți echipa mult peste comportamentul suporterilor, noroc de Bergodi”
  • „Până la Untold, sifonare de bani, ai noștri, de fapt ai județului Cluj!”
  • „Stai că vine panarama de Untold și vedem după Champions League”
  • „Când e Untold? Vreau o postare și după!”
  • „Pentru ce să aveți așa gazon, ca să îl stricați la vară cu Untold?”

Și CFR Cluj vrea să joace pe Cluj Arena

CFR Cluj a redactat o cerere oficială pentru a juca meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadion pe care își dispută meciurile de „acasă” marea rivală din oraș, Universitatea.

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, anunța luna trecută că gruparea feroviară și-ar dori să evolueze pe Cluj Arena, motivul fiind costurile prea mari pe care CFR este nevoită să le achite pentru a juca pe propria arenă.

Iuliu Mureșan s-a ținut de cuvânt și a înaintat o cerere oficială către autoritățile locale.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a oferit un răspuns pozitiv, astfel că CFR Cluj are cale deschisă pentru a juca pe Cluj Arena.

