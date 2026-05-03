FC Thun, grupare nou-promovată în prima ligă a Elveției, a câștigat titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului, chiar dacă a avut un parcurs dezastruos în ultimul timp.

Deși a pierdut patru din ultimele cinci meciuri disputate, FC Thun a devenit matematic campioană a Elveției, profitând de pasul greșit făcut de St. Gallen, echipa de pe locul secund, 0-3 cu Sion.

FC Thun a câștigat primul titlu din istorie

După ce a promovat în prima ligă elvețiană la finalul sezonului trecut, FC Thun a reușit un sezon fantastic la finalul căreia a devenit campioană a Elveției.

Pe finalul sezonului, după ce a reușit rezultate fantastice, Thun a scăzut din turație, înregistrând patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri disputate, ultima dintre acestea fiind chiar în fața lui Basel, scor 1-3.

Totuși, în ciuda eșecului, Thun a devenit matematic campioană a Elveției, după ce St. Gallen, principala urmăritoare, a pierdut la scor de neprezentare cu Sion.

Ca urmare a acestui rezultat, St.Gallen a rămas la 11 puncte în spatele celor de la Thun, distanță care nu mai poate fi recuperată, deoarece în campionatul elvețian mai sunt doar trei etape rămase de disputat. În Elveția, play-off-ul are doar cinci etape.

Doi foști rapidiști, campioni în Elveția

La FC Thun evoluează și doi foști fotbaliști ai Rapidului. Este vorba de Mattias Kait, mijlocașul care a plecat vara trecută din Giulești, și Brighton Labeau, atacantul francez care a jucat în tricoul alb-vișiniu în stagiunea 2019/2020, atunci când Rapidul juca în liga a doua.

Odată cu câștigarea campionatului, FC Thun nu își trece în palmares doar primul titlu din istorie, ci și primul trofeu major.

Gruparea elvețiană a mai câștigat de-a lungul istoriei sale de 128 de ani doar liga secundă, de două ori, în 2010 și 2025.

