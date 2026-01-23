Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 . Risto Radunovic (33 de ani) și David Miculescu (24 de ani) au vorbit despre înfrângerea din Croația.

Risto Radunovic (33 de ani) și David Miculescu (24 de ani) au vorbit despre înfrângerea din Croația. Fundașul susține că echipa nu a reușit să se apere suficient de bine, în timp ce Miculescu afirmă că golurile primite în startul meciului au afectat moralul și au împiedicat revenirea.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a avut un start slab de meci. Campioana României a încasat două goluri în primele 11 minute.

Deși au redus din diferență în minutul 42, roș-albaștrii au mai primit două goluri și sunt ca și eliminați din competiție.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 . Risto Radunovic: „Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League”

„Trebuia să facem un joc defensiv foarte bun. În primele 15 minute am fost foarte slabi și nu am meritat nimic din acest meci, având un asemenea început. Am marcat pentru 2-1, ceea ce a dat câteva semne bune, însă apoi totul s-a stins, iar scorul a ajuns la 1-3 și 1-4.

E un moment greu, trebuie să muncim mai mult, să analizăm și să vedem situațiile.

Sincer, mă așteptam (n.r. - la jocul ofensiv al croaților), e o echipă ofensivă, joacă fotbal european. Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League în această seară.

Au fost greșeli făcute de toți jucătorii. Când vorbesc despre joc defensiv, mă refer la întreaga echipă și modul în care am jucat în defensivă. Trebuie să avem mai multă disciplină. Trebuie să ne refacem și să câștigăm cu CFR.

De ceva timp trebuie să ne trezim, încă nu avem rezultatele pe care ni le dorim”, a spus Radunovic, la Digi Sport, după meci.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate.

Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.

David Miculescu: „Nu am avut un meci mai prost decât acesta”

David Miculescu spune că golurile rapide au afectat moralul echipei, împiedicând roș-albaștrii să revină în meci.

„Din păcate, nu a fost o seară reușită, suntem dezamăgiți. Înainte de meci am vorbit să începem bine, au venit acele goluri rapide, apoi a reușit Bîrligea să înscrie.

La pauză am vorbit să intrăm bine, că încă sunt șanse să întoarcem rezultatul, dar nu am reușit.

La fiecare meci sperăm, erau șanse foarte mari. Am luat două goluri rapide, moralul ne scade, dar am reacționat bine. Totuși, până la final nu am reușit...

Nu cred că au fost ei prea buni, cred că nu am arătat noi cine suntem cu adevărat. Dacă ne uităm la orice meci din Europa League din acest sezon, nu am avut un meci mai prost decât acesta.

Trebuie să se schimbe ceva, suntem foarte supărați. Știți cum e în fotbal, dacă vom reuși să câștigăm, eu zic că totul va reveni la normal. Mai avem ultimul meci cu Fenerbahce, după tragem linie și vedem ce va fi. Un rezultat de egalitate era bun pentru noi, pentru că ultimul meci îl aveam cu Fenerbahce, unde se putea întâmpla orice. David Miculescu

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

