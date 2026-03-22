Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap

FC Voluntari - Chindia Târgoviște 5-1. Remus Guțea (19 ani) și Marvin Schieb (29 de ani), jucătorii gazdelor, au marcat două goluri superbe în partida din Liga 2.

FC Voluntari și Chindia Târgoviște s-au întâlnit, duminică, în prima etapă din play-off-ul Ligii 2. Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” a fost una spectaculoasă.

Două goluri de generic în FC Voluntari - Chindia 5-1

FC Voluntari a început meciul cum nu se poate mai bine. Gazdele au deschis scorul în minutul 5, prin tânărul mijlocaș Remus Guțea.

Acesta a recuperat mingea la mijlocul terenului, a înaintat în viteză spre poarta adversă și a șutat puternic de la aproximativ 35 de metri.

Mingea trimisă de Guțea a intrat în poartă după ce a lovit violent bara transversală, portarul Chindiei, George Isvoranu, neavând nicio șansă să intervină.

Adam Nemec, fostul atacant de la Genk, Dinamo sau Pafos, a majorat diferența în minutul 25. Atacantul de la FC Voluntari a înscris, după o respingere greșită a lui Isvoranu.

Un alt gol de generic a fost reușit tot de gazde. De această dată, Marvin Schieb a fost în centrul atenției, în minutul 44.

Atacantul se afla la marginea careului atunci când a trimis mingea cu boltă spre colțul lung al porții adverse. George Isvoranu a urmărit balonul, dar nu a putut interveni și s-a izbit cu spatele de bară.

Mingea a intrat în poartă, iar atacantul formației bucureștene, Matko Babic, și-a pus mâinile în cap atunci când a văzut golul reușit de Schieb.

FC Voluntari a mai punctat de două ori, prin Gheorghe (pen. '51) și Vencu ('81). Unicul gol al celor de la Chindia a fost marcat de Necșulescu, în minutul 87.

În urma acestei victorii, FC Voluntari se află, în acest moment, pe locul 3 în play-off-ul Ligii 2, cu 42 de puncte. Chindia e pe ultimul loc, cu 39 de puncte.

