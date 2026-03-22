„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a vorbit deschis despre situația lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Dinamo a pierdut ambele meciuri disputate în play-off până acum, 2-3 cu Rapid și 0-1 cu Universitatea Craiova.

Echipa lui Zeljko Kopic ocupă ultimul loc în play-off, cu 26 de puncte, la 7 puncte de liderul U Cluj.

Florentin Petre: „Cîrjan e obligat să tragă echipa după el”

Cătălin Cîrjan este căpitanul lui Dinamo, iar Florentin Petre a subliniat responsabilitatea uriașă pe care o are jucătorul:

„Cîrjan este obligat să treacă peste orice problemă pe care o are, este un copil foarte bun, un jucător pe care îl apreciem şi îl susţinem în fiecare moment din viaţa lui, așa cum i-am promis. Suntem alături de el”.

35 de meciuri a jucat Cîrjan în acest sezon (31 în Liga 1 și 4 în Cupa României)

Fostul internațional a făcut paralela cu propria experiență, amintind presiunea uriașă a statutului de căpitan al alb-roșiilor.

„În momentul în care ajungi la Dinamo şi ai banderola pe braţ, şi eu ştiu ce înseamnă presiunea banderolei pe care am purtat-o atâta timp, el este obligat să ducă echipa, să o tragă după el la fiecare joc, pentru că echipa îl va scoate din toate problemele pe care le are” , a spus Petre, conform orangesport.ro.

„Cîrjan trebuie să găsească soluții”

Unul dintre punctele sensibile din jocul lui Cîrjan rămâne evoluția în partidele importante, iar Petre a oferit și o explicație:

„La începuturi, când adversarii nu prea îl cunoşteau şi nu făceau mare presiune, îl lăsau să joace mai mult.

Probabil că, din calităţile pe care le are, în momentul în care a început să facă diferenţa, adversarul s-a focusat mai mult pe blocarea lui şi a face tot posibilul să îl blocheze în fiecare zonă a terenului.

El trebuie să facă în aşa fel încât să le demonstreze tuturor că este deasupra şi are nişte calităţi foarte bune şi trebuie să treacă peste orice moment, trebuie să găsească soluţii”.

6 goluri a înscris Cîrjan în acest sezon, în toate competițiile. Are și 5 assist-uri

