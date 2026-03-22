U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului

FC Argeș - U Cluj 0-1. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, a explicat care e obiectivul echipei, după ce a urcat pe primul loc în Liga 1.

U Cluj s-a impus, sâmbătă, în partida cu FC Argeș, cu scorul de 1-0, după o greșeală imensă comisă de portarul advers, Cătălin Căbuz, în minutul 82.

În urma victoriei din etapa #2 din play-off, formația antrenată de Cristiano Bergodi a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova.

„Până la urmă sunt 3 puncte. Nu suntem prima echipă din istoria fotbalului care câștigă după o astfel de greșeală. Meciul se îndrepta spre 0-0.

Obiectivul nostru e să participăm în cupele europene. Nu se pune problema ca obiectivul nostru să fie titlul.

La Mioveni e un teren greu, dacă ne aducem aminte și FCSB și noi am pierdut acum (n.r. în deplasare cu FC Argeș).

Am avut schimbările acelea în minutul 35 (n.r. au ieșit Chinteș și Mendy, au intrat El Sawy și Silva). Am schimbat și sistemul atunci. FC Argeș e o echipă puternică. E o echipă care joacă foarte bine acasă”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

VIDEO. Gafa uriașă a lui Căbuz din FC Argeș - U Cluj 0-1

Radu Constantea: „Pentru noi era bine să nu pierdem”

Președintele celor de la U Cluj a vorbit și despre rezultatul de la Mioveni, de sâmbătă.

„Pentru noi era bine să nu pierdem. Cred că noi nu suntem o echipă care nu a făcut meciuri spectaculoase. Pe un gazon bun cum e pe Cluj Arena sau pe Arena Națională facem un joc bun.

Repet, la Mioveni e destul de greu. Aveam și meciul din sezonul regulat în minte (n.r. 1-0 pentru FC Argeș, în etapa 10). Nu cred că s-a pregătit meciul să luăm un punct. FC Argeș a câștigat la Craiova (n.r. 1-0), e foarte greu să reușești cu ei dacă marchează.

Avem cu ei în Cupă (n.r. în semifinale, pe 22 aprilie), tot la Mioveni. Până la urmă e un obiectiv real să jucăm finala la Sibiu. Avem un lot destul de bun, atât din punct de vedere valoric, cât și numeric. Avem deplasări destul de grele”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

