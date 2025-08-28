Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen: „Astăzi începe ascensiunea!”

FCSB - ABERDEEN. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, asistă la meciul de pe Arena Națională.

Becali merge rar la meciurile echipei sale. Acum a simțit că FCSB poate obține calificarea în faza principală din Europa League și e prezent pe cel mai mare stadion al țării.

Becali vede meciul cu Aberdeen alături de Mihai Mincu, ginerele său, mijlocașul Mihai Toma și managerul general Mihai Stoica.

Becali anunțase ca va fi prezent pe Arena Națională cu câteva ore înainte de startul partidei.

„Astăzi seară începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.

Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot!

Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League! Mai vedem”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

