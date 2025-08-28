Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen:  „Astăzi începe ascensiunea!” +26 foto
Gigi Becali, prezent la FCSB - Aberdeen (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen: „Astăzi începe ascensiunea!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 22:34
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 22:34
  • FCSB - ABERDEEN. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, asistă la meciul de pe Arena Națională.

Becali merge rar la meciurile echipei sale. Acum a simțit că FCSB poate obține calificarea în faza principală din Europa League și e prezent pe cel mai mare stadion al țării.

FCSB - ABERDEEN. Gigi Becali, prezent pe Arena Națională

Becali vede meciul cu Aberdeen alături de Mihai Mincu, ginerele său, mijlocașul Mihai Toma și managerul general Mihai Stoica.

Gigi Becali asistă la FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Gigi Becali asistă la FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)
Gigi Becali asistă la FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)

Becali anunțase ca va fi prezent pe Arena Națională cu câteva ore înainte de startul partidei.

„Astăzi seară începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.

Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot!

Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League! Mai vedem”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro
FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro

FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro
VIDEO. FCSB - ABERDEEN. Atmosferă încinsă pe Arena Națională

