FCSB - Aberdeen. Campioana nu joacă în Liga Campionilor, dar 35.000 de fani au venit joi seară pe Arena Națională pentru a-i susține pe roș-albaștri. Vor FCSB în Europa League, chiar dacă există plasa Conference.

În seara în care s-au tras la sorți meciurile fazei principale a Ligii Campionilor, joi, 28 august, toate cele trei echipe ale noastre jucau în play-off-ul celorlalte competiții UEFA, sperând la Europa și Conference League. Pentru noi, Champions e încă un vis de neatins.

FCSB era singura care a ratat Liga și tot singura ce putea pătrunde în elita Europa League, unde s-a simțit foarte bine sezonul trecut. Până în optimile de finală.

Fanii FCSB întrec propriile recorduri: peste 35.000 cu Aberdeen

Tocmai de aceea, cu această țintă posibilă, EL, repetarea performanței din 2024-2025, fanii roș-albaștri au venit pe Arena Națională. O victorie la orice scor cu Aberdeem erau acolo, printre cei mai buni din Europa League.

Nu au umplut-o, o vor face probabil împotriva unor adversari mai puternici, dar se aștepta un record în actuala stagiune, peste 35.000 de spectatori, mai mulți decât cei 32.000 prezenți la confruntarea cu Shkendija. Atunci se gândeau la Ligă, acum e Europa League, cu plasa de siguranță Conference.

Galeria lui Aberdeen a cântat „Zombie”

Primii suporteri ai lui Aberdeen au apărut în tribune la 90 de minute de startul partidei.

Când mai era o jumătate de oră, sectorul galeriei roș-albe era plin, în jur de 800 de scoțieni.

Doar ei erau în peluză. Orice încercare de a-și susține favoriții era oprită de opoziția celorlalte tribune.

De-abia când au apărut jucătorii britanici s-au auzit și insularii: „Aberdeen, Aberdeen”. Au depășit opoziția FCSB.

Au profitat la un moment dat că la boxele stadionului era „Zombie”, melodia trupei rock irlandeze The Cranberries, și au cântat pe ritmul ei.

Peluza Nord a răspuns cu tunetul „București, Steaua București”

Dar nu se compara cu Scooter și frenetica sa „Maria”. Ultrașii din Peluza Nord fluturau fularele roș-albastre și strigau, mărind la maximum presiunea și devorând micuța galerie scoțiană.

Jucătorii lui Elias Charalambous erau deja pe teren, ieșiți puțin mai târziu la încălzire ca de obicei, cu 35 de minute înainte de începutul partidei.

Au tunat scandările: „București, Steaua București, București, Steaua București”.

Meciul se apropia. AC/DC a încălzit atmosfera, cu unicul „Thunderstruck”.

Steagurile erau desfășurate în Peluza Nord. Se sărea, se cânta, era atmosferă de joc mare pe Arena Națională.

„Luptă, Steaua! Luptă, Steaua!”. Stadionul tremura. Era momentul startului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport