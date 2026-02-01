FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase (31 de ani), „decarul” campioanei, a vorbit despre importanța succesului obținut de echipa sa, în lupta pentru accederea în play-off.

Florin Tănase a declarat că s-a temut că FCSB ar fi putut fi egalată, din cauza ninsorii abundente și condițiilor dificile de joc.

FCSB - CSIKSZEREDA 1-0 . Florin Tănase: „Aveam nevoie de puncte, altfel era cam gata”

„O victorie importantă, trei puncte mari, pe un teren dificil. Chiar ne gândeam că fix azi a nins atât de tare.

Nu mi-a trecut prin minte că ne vom încurca, nici după ce am ratat penalty-ul, doar în repriza a doua, când nu mai vedeam nimic.

Aveam nevoie de puncte, altfel era cam gata”, a declarat Florin Tănase.

Dacă intrăm în play-off, cu siguranță vom conta în lupta pentru titlu. Florin Tănase, jucător FCSB

Florin Tănase: „E inadmisibil”

Fotbalistul campioanei a vorbit și despre problemele la sistemul acoperișului retractabil de pe Arena Națională.

„E incredibil că pe un stadion atât de scump se poate întâmpla asta, să nu poți trage acoperișul”, a declarat Florin Tănase.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Chiar dacă ar fi fost funcțional, acoperișul nu ar fi fost tras pe timp de ninsoare, pentru că nu poate susține o cantitate mare de zăpadă depusă și ar exista risc mare de prăbușire.

Florin Tănase: „Cu Fener era prea din scurt”

Tănase a lipsit la ultimele trei meciuri ale campioanei (1-4 cu Dinamo Zagreb și cu CFR Cluj, respectiv 1-1 cu Fenerbahce), după ce ar fi suferit o ruptură musculară.

Pentru a accelera perioada de recuperea, atacantul campioanei a fost la Belgrad, unde s-a tratat la celebrul vraci Marijana Kovacevic.

Întrebat cum se simte, „decarul” campioanei a declarat că totul este în regulă.

„Sunt bine. Cu Fener a fost prea din scurt să intru. Nu m-am gândit că ar putea apărea o recidivă”, a adăugat Tănase.

Chestionat și cu privire la debutul tânărului portar, Matei Popa (18 ani).

„Matei e un copil, are multe de învățat, dar azi ne-a ajutat.” , a concluzionat Tănase.

În urma acestui succes, FCSB este pe locul 11, cu 34 de puncte, la egalitate cu Farul Constanța. Campioana se află la 4 lungimi în spatele celor de la FC Botoșani, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

De menționat că moldovenii au un meci mai puțin, pe care îl vor juca luni, la Galați, contra celor de la Oțelul, cu începere de la ora 18:30.

VIDEO. Golul decisiv al lui Juri Cisotti în FCSB - Csikszereda 1-0

