 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic” +21 foto
Florin Tănase/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 00:11
  • FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase (31 de ani), „decarul” campioanei, a vorbit despre importanța succesului obținut de echipa sa, în lupta pentru accederea în play-off.

Florin Tănase a declarat că s-a temut că FCSB ar fi putut fi egalată, din cauza ninsorii abundente și condițiilor dificile de joc.

FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase: „Aveam nevoie de puncte, altfel era cam gata”

„O victorie importantă, trei puncte mari, pe un teren dificil. Chiar ne gândeam că fix azi a nins atât de tare.

Nu mi-a trecut prin minte că ne vom încurca, nici după ce am ratat penalty-ul, doar în repriza a doua, când nu mai vedeam nimic.

Aveam nevoie de puncte, altfel era cam gata”, a declarat Florin Tănase.

Dacă intrăm în play-off, cu siguranță vom conta în lupta pentru titlu. Florin Tănase, jucător FCSB

Florin Tănase: „E inadmisibil”

Fotbalistul campioanei a vorbit și despre problemele la sistemul acoperișului retractabil de pe Arena Națională.

„E incredibil că pe un stadion atât de scump se poate întâmpla asta, să nu poți trage acoperișul”, a declarat Florin Tănase.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Chiar dacă ar fi fost funcțional, acoperișul nu ar fi fost tras pe timp de ninsoare, pentru că nu poate susține o cantitate mare de zăpadă depusă și ar exista risc mare de prăbușire.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
Florin Tănase: „Cu Fener era prea din scurt”

Tănase a lipsit la ultimele trei meciuri ale campioanei (1-4 cu Dinamo Zagreb și cu CFR Cluj, respectiv 1-1 cu Fenerbahce), după ce ar fi suferit o ruptură musculară.

Pentru a accelera perioada de recuperea, atacantul campioanei a fost la Belgrad, unde s-a tratat la celebrul vraci Marijana Kovacevic.

Întrebat cum se simte, „decarul” campioanei a declarat că totul este în regulă.

„Sunt bine. Cu Fener a fost prea din scurt să intru. Nu m-am gândit că ar putea apărea o recidivă”, a adăugat Tănase.

Chestionat și cu privire la debutul tânărului portar, Matei Popa (18 ani).

„Matei e un copil, are multe de învățat, dar azi ne-a ajutat.”, a concluzionat Tănase.

În urma acestui succes, FCSB este pe locul 11, cu 34 de puncte, la egalitate cu Farul Constanța. Campioana se află la 4 lungimi în spatele celor de la FC Botoșani, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

De menționat că moldovenii au un meci mai puțin, pe care îl vor juca luni, la Galați, contra celor de la Oțelul, cu începere de la ora 18:30.

VIDEO. Golul decisiv al lui Juri Cisotti în FCSB - Csikszereda 1-0

Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
