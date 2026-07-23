Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel +43 foto
„Centralul” David Fuxman FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Conference League

Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 22:15
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 23:30
  • FCSB a avut parte de un start de coșmar în confruntarea cu FK Auda, în prima manșă a „dublei” din turul doi al Conference League.
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Letonii au deschis scorul după doar cinci minute, în urma unei execuții de pus în ramă a lui Eduards Daskevics (24 de ani). Octavian Popescu a restabilit egalitatea în minutul 23, iar Auda a preluat din nou conducerea în minutul 32, prin Diedhiou.

Început de coșmar pentru FCSB FOTO. Execuția de pus în ramă cu care FK Auda a deschis scorul după doar 5 minute!
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Suporterii FCSB și-au vărsat nervii pe arbitru

Cele două goluri încasate de FCSB în fața modestei Auda au fost greu de digerat pentru suporteri, însă nemulțumirea acestora nu s-a îndreptat majoritar nu către prestația favoriților, ci și către brigada de arbitri din Israel.

David Fuxman și colegii săi au fost ținta huiduielilor la finalul primei reprize.

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Fanii au așteptat mai întâi ca cele două echipe să părăsească terenul, iar abia apoi și-au îndreptat atenția către oficialii partidei.

În momentul în care brigada de arbitri a ajuns în apropierea tunelului de acces spre vestiare, stadionul a răsunat de fluierături și huiduieli.

Și pe parcursul reprizei fanii au considerat că mai multe decizii ale lui David Fuxman au dezavantajat formația roș-albastră și i-au adresat acestuia injurii, fapt care îi poate aduce o amendă FCSB-ului.

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