Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel

FCSB a avut parte de un start de coșmar în confruntarea cu FK Auda, în prima manșă a „dublei” din turul doi al Conference League.

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Letonii au deschis scorul după doar cinci minute, în urma unei execuții de pus în ramă a lui Eduards Daskevics (24 de ani). Octavian Popescu a restabilit egalitatea în minutul 23, iar Auda a preluat din nou conducerea în minutul 32, prin Diedhiou.

Suporterii FCSB și-au vărsat nervii pe arbitru

Cele două goluri încasate de FCSB în fața modestei Auda au fost greu de digerat pentru suporteri, însă nemulțumirea acestora nu s-a îndreptat majoritar nu către prestația favoriților, ci și către brigada de arbitri din Israel.

David Fuxman și colegii săi au fost ținta huiduielilor la finalul primei reprize.

Fanii au așteptat mai întâi ca cele două echipe să părăsească terenul, iar abia apoi și-au îndreptat atenția către oficialii partidei.

În momentul în care brigada de arbitri a ajuns în apropierea tunelului de acces spre vestiare, stadionul a răsunat de fluierături și huiduieli.

Și pe parcursul reprizei fanii au considerat că mai multe decizii ale lui David Fuxman au dezavantajat formația roș-albastră și i-au adresat acestuia injurii, fapt care îi poate aduce o amendă FCSB-ului.

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