Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Conference League

Clauză anti exclusivitate Voyo! FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 14:28
  • GOLAZO.ro a informat marți că Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite meciul FCSB - Auda, de joia viitoare, doar pe platforma de streaming
  • Partida va fi debutul roș-albaștrilor în actuala ediție a cupelor europene și se va disputa pe stadionul Steaua. Returul va avea loc pe 30 iulie, în Letonia
  • Tragerea la sorți pentru turul 3 din Conference are loc luni, printre posibile adversare: Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland, Sion
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Pro TV a primit răspuns de la FCSB în urma propunerii pe care a făcut-o zilele trecute: de transmite în exclusivitate pe Voyo primul meci din cupele europene, din acest sezon.

E vorba despre confruntarea cu Auda (Letonia), de joia viitoare, pe 23 iulie, care va avea loc la București, în Ghencea.

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Oferta Pro TV-ului viza o sumă mai mare decât propunea de obicei, într-un astfel de moment al competiției și pentru meciuri pe care le-a difuzat la TV. Acum, Pro TV dorea ca meciul să fie doar pe platforma de streaming, unde se fac investiții masive. În vara lui 2025 s-a cumpărat Premier League, 10 milioane de euro pe sezon, iar din 2027 se va transmite Formula 1.

Totuși, conform calculelor celor de la Pro TV, meciurile FCSB-ului din Europa, din anii trecuți, cele din deplasare, pe care le-au difuzat exclusiv online, au atras cel mai mare volum de abonați.

Răspunsul FCSB pentru Pro TV a fost însă ferm: cine cumpără drepturile pentru meciul cu Auda va avea obligația de a-l difuza și pe TV. În precedentele două veri, suporterii FCSB au protestat vehement atunci când anumite meciuri din deplasare ale roș-albaștrilor au fost difuzate de postul din Pache Protopopescu doar în online, deși clubul condus de Becali și MM Stoica nu aveau influență asupra comercializării drepturilor de imagine.

Tocmai din acest motiv, apoi, FCSB a introdus de fiecare dată o clauză în contractele meciurilor de pe teren propriu, pe care le-a vândut, fie Pro TV-ului, fie celor de la Antena 1, ca meciul să fie obligatoriu disponibil și pe TV. Clauză la care nu va renunța nici acum.

Din informațiile GOLAZO.ro, Pro TV și FCSB sunt aproape de a bate palma, chiar și cu acea clauză activă, astfel că aproape sigur meciul cu letonii de la Auda va fi transmis de Pro TV. În schimb, meciul retur, care e deținut de clubul Auda, dacă va fi achiziționat tot de Pro TV, atunci acea dispută ar putea fi oferită exclusiv online.

Din septembrie, Voyo nu mai are cupele europene, însă va avea din 2027

Până în play-off, inclusiv, meciurile din Conference și Europa League sunt deținute, ca drepturi de imagine, de cluburi și ele negociază direct cu televiziunile sau platformele online. Începând cu tabloul princial, din septembrie, competiția e vândută exclusiv de UEFA. Iar pentru acest sezon, 2026-2027, cele două întreceri vor fi difuzat, ca și Champions League, tot de televiziunile care au transmis meciurile și în precedentele sezoane: Digi Sport și Prima Sport.

În schimb, începând cu 2027-2028, timp de 4 ani, Pro TV a achiziționat Europa League și Conference League, toate meciurile urmând să fie transmise de Voyo. Champions League va rămâne și în perioada 2027-2031 tot la Digi și Prima Sport.

Unde se pot vedea Craiova și U Cluj

În această săptămână, echipele care și-au disputat duminică Supercupa României vor susține meciul retur din primul tur preliminar.

În UCL, Craiova are o misiune facilă astăzi, acasă, cu Vitebsk, campioana Belarusului, după succesul din tur scor 4-1. Ora de start 20:30.

În schimb, U Cluj are un meci infernal cu Dinamo Kiev, pe Cluj Arena. În prima manșă, scorul a fost egal, 0-0.

Meciul va fi joi, tot de la 20:30. Ambele dispute vor fi pe Digi Sport și Prima Sport.

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