FCSB, exclusiv pe Voyo? Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite debutul roș-albaștrilor în Conference League doar pe platforma de streaming
Conference League

FCSB, exclusiv pe Voyo? Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite debutul roș-albaștrilor în Conference League doar pe platforma de streaming

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 13:33
  • FCSB va începe aventura europeană joia viitoare, pe 23 iulie, când o va întâlni pe Auda (Letonia), în turul 2 preliminar din Conference League.
  • Drepturile pentru cupele europene, începând de pe tabloul principal, în acest sezon, aparțin tot celor de la Digi Sport și Prima Sport.
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Pro TV joacă în continuare tare pe piața drepturilor TV. Și continuă să-și dorească să ofere competițiile pe care le achiziționează exclusiv pe platforma de streaming pe care o deține, Voyo.

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FCSB, exclusiv pe Voyo?

Cea mai recentă încercare de a atrage noi abonați e tentativa de a transmite debutul FCSB în cupele europene, din sezonul 2026-2027, exclusiv pe Voyo, adică în online, nu și pe TV.

Trupa antrenată de Marius Baciu, care a prins in extremis Europa, după barajele câștigate în prelungiri cu Botoșani și Dinamo, va începe aventura din Conference joia viitoare, pe 23 iulie. Adversară: Auda, din Letonia.

În anii trecuți a fost scandal, FCSB a impus ca meciul să fie și la TV

Pentru toate jocurile de acasă, din preliminarii, FCSB va negocia individual drepturile TV. Iar la începutul acestei săptămâni a primit o propunere extrem de tentantă din partea Pro TV, pentru disputa cu letonii, dar meciul să fie transmis exclusiv pe Voyo, nu și pe Pro TV.

În precedentele două veri, suporterii FCSB au protestat vehement chiar și atunci când anumite meciuri din deplasare ale roș-albaștrilor au fost difuzate de postul din Pache Protopopescu doar în online, deși clubul condus de Becali și MM Stoica nu avea influență asupra comercializării drepturilor de imagine.

Tocmai din acest motiv, apoi, FCSB a introdus de fiecare dată o clauză în contractele meciurilor de pe teren propriu, pe care le-a vândut, fie Pro TV-ului, fie celor de la Antena 1, ca meciul să fie obligatoriu disponibil și pe TV.

Acum, oferta celor de la Pro TV e foarte mare, raportat la momentul incipient al preliminariilor, dar și la afișul nu foarte spectaculos al meciului, adversara din Letonia nefiind un nume atractiv.

Totuși, cei de la Pro TV nu sunt dispuși să achite același nivel dacă FCSB nu va renunța la clauza conform căreia partida trebuie difuzată și pe TV.

Momentan, cu 9 zile înaintea partidei, FCSB nu a luat încă o decizie finală: dacă va accepta propunerea ca meciul să fie doar pe Voyo sau dacă va ceda presiunii fanilor și va solicita difuzarea întâlnirii și la TV.

Din septembrie, Voyo nu mai are cupele europene, însă va avea din 2027

Până în play-off, inclusiv, meciurile din Conference și Europa League sunt deținute, ca drepturi de imagine, de cluburi și ele negociază direct cu televiziunile sau platformele online.

Începând cu tabloul princial, din septembrie, competiția e vândută exclusiv de UEFA. Iar pentru acest sezon, 2026-2027, cele două întreceri vor fi difuzate, ca și Champions League, tot de televiziunile care au transmis meciurile și în precedentele sezoane: Digi Sport și Prima Sport.

În schimb, începând cu 2027-2028, timp de 4 ani, Pro TV a achiziționat Europa League și Conference League, toate meciurile urmând să fie transmise de Voyo. Champions League va rămâne și în perioada 2027-2031 tot la Digi și Prima Sport. 

Unde se pot vedea Craiova și U Cluj în această săptămână

În această săptămână, echipele care și-au disputat duminică Supercupa României vor susține meciul retur din primul tur preliminar.

În UCL, Craiova are o misiune facilă, acasă, cu Vitebsk, campioana Belarusului, după succesul din tur scor 4-1.

În schimb, U Cluj are un meci infernal cu Dinamo Kiev, pe Cluj Arena. În prima manșă, scorul a fost egal, 0-0.

Champions League, turul 1

  • Craiova - Vitebsk(4-1 în tur), miercuri 20:30 - Digi Sport, Prima Sport

Europa League, turul 1

  • U Cluj - Dinamo Kiev (0-0 în tur), joi 20:30 - Digi Sport, Prima Sport

Ce meciuri au reprezentantele României în turul 2 din Europa (21-23 iulie - 28-30 iulie)

CHAMPIONS LEAGUE

  • Levksi sau Borac Banja Luka - Universitatea Craiova

EUROPA LEAGUE, dacă U Cluj trece de Dinamo Kiev (0-0 în tur)

  • U Cluj - PAOK Salonic

CONFERENCE LEAGUE, dacă U Cluj e eliminată de Dinamo Kiev

  • FCSB - Auda (Letonia)
  • Alașkert (Armenia) sau Yelimay (Kazahstan) - CFR Cluj
  • U Cluj - Brann Bergen (Norvegia)

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