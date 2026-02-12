Oțelul Galați a intrat în insolvență! Tribunalul a admis cererea unui fost jucător, pentru o datorie derizorie +46 foto
Fotbalistul Stiven Plaza (foto: ascotelul.ro)
Superliga

Oțelul Galați a intrat în insolvență! Tribunalul a admis cererea unui fost jucător, pentru o datorie derizorie

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 13:22
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 17:24
  • Oțelul Galați trece printr-o criză financiară severă: clubul a intrat oficial în insolvență după ce un fost jucător a cerut în instanță plata unei sume de doar 11.250 de euro.
  • O echipă aflată în insolvență nu poate aplica pentru licența de cupă europeană.

Lovitură dură pentru Oțelul Galați. Tribunalul Galați a decis, pe 4 februarie 2026, deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva clubului din Liga 1, după ce un fost jucător, ecuadorianul Plaza Castillo Stiven Ricardo, a cerut acest lucru în instanță din cauza unor bani neplătiți.

Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește și
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”

Oțelul Galați a fost băgată în insolvență de Stiven Plaza

Fotbalistul a semnat cu Oțelul pe 24 ianuarie 2025, contractul a fost reziliat de comun acord pe 22 mai. Clubul s-a angajat atunci să-i achite 18.500 de euro, în patru tranșe, până la 30 iulie 2025.

Din această sumă Oțelul a achitat doar 7.250 de euro. Restul de 11.250 de euro, echivalentul a 56.250 de lei, nu au mai ajuns la jucător, iar acesta s-a adresat instanței.

Suma depășește pragul minim prevăzut de lege pentru declanșarea procedurii de insolvență. Oțelul nu a contestat cererea în instanță, iar judecătorul-sindic a admis solicitarea și a decis intrarea clubului în insolvență.

3 meciuri
a jucat Stiven Plaza pentru Oțelul în cele patru luni petrecute la Galați, perioada ianuarie - mai 2025. În total a evoluat 62 de minute. În prezent Stiven Plaza joacă la Chindia

Cifrele care arată problemele financiare de la Oțelul Galați

Din documentele analizate de instanță și publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență reiese că Oțelul a avut în 2024 venituri importante, 27.878.352 lei din bilete, sponsorizări, drepturi TV, bani UEFA și activități comerciale.

Problema menționată de judecătorul sindic este că cheltuielile au fost și mai mari, 28.022.846 lei. Clubul a închis anul cu o pierdere netă de 196.244 lei, iar la final de 2024 avea în conturi doar 23.824 de lei, în timp ce datoriile totale erau 10.601.363 lei.

Concluzia judecătorului sindic: „Capitalurile proprii sunt negative, în cuantum de -703.774 lei, ceea ce relevă o stare de dezechilibru financiar și lipsă de lichiditate”.

Decizia este executorie, dar cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare.

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Cine este Stiven Plaza, jucătorul care a dus Oțelul în instanță

Stiven Ricardo Plaza Castillo este un atacant ecuadorian în vârstă de 25 de ani, cu o carieră bogată pentru un fotbalist tânăr.

Crescut ca un copil-minune în Ecuador, Plaza a fost selecționat pentru echipa națională de seniori, dar și pentru cele Under 19 și Under 20.

Plaza a ajuns în Europa în 2019, transferat de la Independiente del Valle la Real Valladolid, clubul patronat de celebrul Ronaldo Nazario, pentru 2 milioane de euro.

Debutul său în La Liga a avut loc în februarie 2019, într-un meci cu FC Barcelona, pe teren alături de jucători ca Lionel Messi, Luis Suárez sau Piqué.

Ulterior, a jucat sub formă de împrumut la Trabzonspor (Turcia) și New York Red Bulls (SUA), iar apoi în Mexic, la Mazatlán FC și Venados FC. În sezonul 2024/2025, a evoluat pentru Venados în 13 partide, marcând de două ori.

La începutul anului 2025, Plaza a semnat cu Oțelul Galați un contract pe șase luni, cu opțiunea prelungirii până în iunie 2027.

A doua insolvență din istoria Oțelului. Campioana din 2011 a intrat în faliment

În consecință, judecătorul-sindic a hotărât: „Admite cererea formulată de creditorul Plaza Castillo Stiven Ricardo având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenței și, în consecință: În temeiul art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei”.

A fost numit un administrator judiciar provizoriu, care va analiza situația financiară a clubului și va întocmi un raport despre cum s-a ajuns aici și dacă există șanse reale de reorganizare.

Pentru Oțelul Galați este a doua insolvență, după cea din 2013. Societatea care a administrat echipa care a câștigat titlul de campioană a Romaniei în 2011 a intrat în faliment în 2016.

În Liga 1 se mai află în insolvență AFC Hermannstadt, iar UTA Arad este în concordat preventiv.

Citește și

„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți!
Superliga
11:55
„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți!
Citește mai mult
„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți!
Dan Petrescu, dat exemplu Constantin Zotta, critic la adresa lui Mirel Rădoi după eșecul cu Rakow: „Atunci se cunosc antrenorii buni”
Conference League
16:50
Dan Petrescu, dat exemplu Constantin Zotta, critic la adresa lui Mirel Rădoi după eșecul cu Rakow: „Atunci se cunosc antrenorii buni”
Citește mai mult
Dan Petrescu, dat exemplu Constantin Zotta, critic la adresa lui Mirel Rădoi după eșecul cu Rakow: „Atunci se cunosc antrenorii buni”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
otelul galati liga 1 insolventa superliga stiven plaza
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share