Oțelul Galați a intrat în insolvență! Tribunalul a admis cererea unui fost jucător, pentru o datorie derizorie

Oțelul Galați trece printr-o criză financiară severă: clubul a intrat oficial în insolvență după ce un fost jucător a cerut în instanță plata unei sume de doar 11.250 de euro.

O echipă aflată în insolvență nu poate aplica pentru licența de cupă europeană.

Lovitură dură pentru Oțelul Galați. Tribunalul Galați a decis, pe 4 februarie 2026, deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva clubului din Liga 1, după ce un fost jucător, ecuadorianul Plaza Castillo Stiven Ricardo, a cerut acest lucru în instanță din cauza unor bani neplătiți.

Oțelul Galați a fost băgată în insolvență de Stiven Plaza

Fotbalistul a semnat cu Oțelul pe 24 ianuarie 2025, contractul a fost reziliat de comun acord pe 22 mai. Clubul s-a angajat atunci să-i achite 18.500 de euro, în patru tranșe, până la 30 iulie 2025.

Din această sumă Oțelul a achitat doar 7.250 de euro. Restul de 11.250 de euro, echivalentul a 56.250 de lei, nu au mai ajuns la jucător, iar acesta s-a adresat instanței.

Suma depășește pragul minim prevăzut de lege pentru declanșarea procedurii de insolvență. Oțelul nu a contestat cererea în instanță, iar judecătorul-sindic a admis solicitarea și a decis intrarea clubului în insolvență.

3 meciuri a jucat Stiven Plaza pentru Oțelul în cele patru luni petrecute la Galați, perioada ianuarie - mai 2025. În total a evoluat 62 de minute. În prezent Stiven Plaza joacă la Chindia

Cifrele care arată problemele financiare de la Oțelul Galați

Din documentele analizate de instanță și publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență reiese că Oțelul a avut în 2024 venituri importante, 27.878.352 lei din bilete, sponsorizări, drepturi TV, bani UEFA și activități comerciale.

Problema menționată de judecătorul sindic este că cheltuielile au fost și mai mari, 28.022.846 lei. Clubul a închis anul cu o pierdere netă de 196.244 lei, iar la final de 2024 avea în conturi doar 23.824 de lei, în timp ce datoriile totale erau 10.601.363 lei.

Concluzia judecătorului sindic: „Capitalurile proprii sunt negative, în cuantum de -703.774 lei, ceea ce relevă o stare de dezechilibru financiar și lipsă de lichiditate”.

Decizia este executorie, dar cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare.

Cine este Stiven Plaza, jucătorul care a dus Oțelul în instanță

Stiven Ricardo Plaza Castillo este un atacant ecuadorian în vârstă de 25 de ani, cu o carieră bogată pentru un fotbalist tânăr.

Crescut ca un copil-minune în Ecuador, Plaza a fost selecționat pentru echipa națională de seniori, dar și pentru cele Under 19 și Under 20.

Plaza a ajuns în Europa în 2019, transferat de la Independiente del Valle la Real Valladolid, clubul patronat de celebrul Ronaldo Nazario, pentru 2 milioane de euro.

Debutul său în La Liga a avut loc în februarie 2019, într-un meci cu FC Barcelona, pe teren alături de jucători ca Lionel Messi, Luis Suárez sau Piqué.

Ulterior, a jucat sub formă de împrumut la Trabzonspor (Turcia) și New York Red Bulls (SUA), iar apoi în Mexic, la Mazatlán FC și Venados FC. În sezonul 2024/2025, a evoluat pentru Venados în 13 partide, marcând de două ori.

La începutul anului 2025, Plaza a semnat cu Oțelul Galați un contract pe șase luni, cu opțiunea prelungirii până în iunie 2027.

A doua insolvență din istoria Oțelului. Campioana din 2011 a intrat în faliment

În consecință, judecătorul-sindic a hotărât: „Admite cererea formulată de creditorul Plaza Castillo Stiven Ricardo având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenței și, în consecință: În temeiul art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei”.

A fost numit un administrator judiciar provizoriu, care va analiza situația financiară a clubului și va întocmi un raport despre cum s-a ajuns aici și dacă există șanse reale de reorganizare.

Pentru Oțelul Galați este a doua insolvență, după cea din 2013. Societatea care a administrat echipa care a câștigat titlul de campioană a Romaniei în 2011 a intrat în faliment în 2016.

În Liga 1 se mai află în insolvență AFC Hermannstadt, iar UTA Arad este în concordat preventiv.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport