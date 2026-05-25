Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat fără emoții în turul doi al turneului de la Roland Garros.

Sportiva din România a trecut de franțuzoiaca Ksenia Efremova (17 ani, #625 WTA), beneficiara unui wild-card, scor 6-3, 6-1.

După ce Gabriela Ruse a fost nevoită să abandoneze în confruntarea cu Magdalena Frech (28 de ani, #49 WTA) a venit rândul Soranei Cîrstea să intre în scenă.

Românca și-a adjudecat primul game al partidei pe propriul serviciu, însă Efremova a reușit să se distanțeze la 3-1, cu break în față.

Lipsa de experiență a adversarei și-a spus cuvântul. Sorana a restabilit egalitatea și nu a mai cedat niciun game până la finalul setului.

Actul secund a fost unul fără istoric. Cîrstea a reușit să facă două break-uri și să ajungă rapid la 4-0.

Favorita tribunelor a câștigat și ea un game la a treia tentativă pe propriul serviciu, dar Sorana a închis meciul după o oră și 12 minute.

130.000 de euro și 70 de puncte WTA și-a asigurat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul doi de la Roland Garros

Pentru Sorana victoria din meciul Efremova a însemnat primul succes la Roland Garros din 2022 încoace, dar și a noua victorie în ultimele 11 meciuri.

Cirstea d. Ksenia Efremova 6-3 6-1



Sorana gets her first win at Roland Garros since 2022.



36 years old and playing this event for the final time.



Coming off a great run in Rome where she beat the world No. 1 to reach the semifinals.



✅Won 9 of last 11 matches



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 24, 2026

În turul următor, sportiva din Târgoviște va întâlni învingătoarea partidei Petra Marcinko (WTA #76) - Eva Lys (WTA #81).

Sorana Cîrstea: „Voi avea un program plictisitor”

La finalul partidei, Sori a oferit și o primă reacție. Aceasta și-a început discursul cu laude la adresa adversarei sale.

„Cred că e o jucătoare grozavă, deja joacă la un nivel foarte înalt, a început meciul foarte solid și am simțit că trebuie să joc cel mai bun tenis al meu împotriva ei pentru a câștiga.

Sunt sigură că va avea o carieră frumoasă și îi doresc tot succesul din lume”, a spus Cîrstea, citată de eurosport.ro.

Sorana le-a transmis un mesaj și celor din tribune și a vorbit și despre programul pe care îl va avea până la următorul meci, care va avea loc abia miercuri.

„Vă mulțumesc tuturor pentru că ați rămas să ne urmăriți până la această oră. A fost o plăcere să joc în fața voastră.

Din păcate, voi avea un program plictisitor pentru următoarele două zile libere. Mă voi antrena, mă voi odihni, voi mânca și voi face fizioterapie.

Toată concentrarea este pe Roland Garros. De abia aștept să joc din nou miercuri”, a mai spus Sorana.

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea la Grand Slamul de la Paris a fost calificarea în sferturile de finală, în 2009.

