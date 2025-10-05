Dezastru pentru Young Boys Echipa care a învins FCSB, umilită în Elveția + Viitorul oponent a făcut show în campionat +21 foto
Bologna și Young Boys foto: montaj/GOLAZO.ro
Campionate

Dezastru pentru Young Boys Echipa care a învins FCSB, umilită în Elveția + Viitorul oponent a făcut show în campionat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 20:02
  • Young Boys Berna, ultima adversară întâlnită de FCSB în Europa League, care s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională, a fost învinsă drastic în campionatul intern.
  • În același timp, Bologna, următorul adversar al campioanei, a făcut scor pe teren propriu cu Pisa, formația lui Marius Marin.

FCSB a bifat deja două partide în Europa League, în urma cărora s-a ales cu trei puncte, iar după pauza internațională o va primi pe teren propriu pe Bologna.

„Am fost trist!” Louis Munteanu, după primul gol în campionat și ratarea transferului + Mandorlini: „Începem să fim în aceeași barcă”
Citește și
„Am fost trist!” Louis Munteanu, după primul gol în campionat și ratarea transferului + Mandorlini: „Începem să fim în aceeași barcă”
Citește mai mult
„Am fost trist!” Louis Munteanu, după primul gol în campionat și ratarea transferului + Mandorlini: „Începem să fim în aceeași barcă”

Lausanne - Young Boys 5-0. Dezastru pentru fosta adversară a celor de la FCSB

Deși a jucat împotriva unei formații din a doua jumătate a clasamentului, Young Boys a fost surclasată în deplasarea din etapa #8 a campionatului elvețian.

Canadianul Theo Bair a reușit un hat-trick în primele 47 de minute, iar schimbările antrenorului oaspeților nu au putut curma jocul, Lausanne ducând în final scorul la 5-0.

Înfrângerea a venit imediat după succesul formației din Berna pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB.

FCSB - Young Boys meci 15.jpg
FCSB - Young Boys meci 15.jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Bologna - Pisa 4-0. Următorul adversar s-a distrat în Serie A

Pentru următorul adversar al campioanei, situația a stat cu totul altfel duminică. Bologna s-a impus categoric, scor 4-0 pe teren propriu, în meciul cu Pisa.

Cu om în minus încă din minutul 36, formația lui Marius Marin, integralist astăzi, nu a avut nicio șansă în această partidă în care gazdele conduceau cu 4-0 încă din minutul 53.

  • FCSB - Bologna se va juca joi, 23 octombrie, de la 19:45, pe Arena Națională.

Citește și

Planul lui Dinamo Andrei Nicolescu a setat obiectivul pentru amicalul european inedit de duminica viitoare: „Ăsta e targetul!”
Superliga
19:01
Planul lui Dinamo Andrei Nicolescu a setat obiectivul pentru amicalul european inedit de duminica viitoare: „Ăsta e targetul!”
Citește mai mult
Planul lui Dinamo Andrei Nicolescu a setat obiectivul pentru amicalul european inedit de duminica viitoare: „Ăsta e targetul!”
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Superliga
18:58
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Citește mai mult
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
ADVERSARI Young Boys Berna europa league bologna fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Superliga
05.10
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Citește mai mult
FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Superliga
05.10
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Citește mai mult
Kovacs, salvat de trei ori de VAR FOTO: „Centralul” a fost corectat din camera VAR la trei penalty-uri pentru FCSB!
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Stranieri
05.10
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Citește mai mult
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Superliga
05.10
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Citește mai mult
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova
00:02
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători”
23:15
Dan Udrea S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Dan Udrea S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
00:06
„Ei sunt împărați” Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
„Ei sunt împărați”  Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Superliga
05.10
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Citește mai mult
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
05.10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Citește mai mult
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
05.10
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
05.10
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share