Dezastru pentru Young Boys Echipa care a învins FCSB, umilită în Elveția + Viitorul oponent a făcut show în campionat

Young Boys Berna, ultima adversară întâlnită de FCSB în Europa League, care s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională, a fost învinsă drastic în campionatul intern.

În același timp, Bologna, următorul adversar al campioanei, a făcut scor pe teren propriu cu Pisa, formația lui Marius Marin.

FCSB a bifat deja două partide în Europa League, în urma cărora s-a ales cu trei puncte, iar după pauza internațională o va primi pe teren propriu pe Bologna.

Lausanne - Young Boys 5-0 . Dezastru pentru fosta adversară a celor de la FCSB

Deși a jucat împotriva unei formații din a doua jumătate a clasamentului, Young Boys a fost surclasată în deplasarea din etapa #8 a campionatului elvețian.

Canadianul Theo Bair a reușit un hat-trick în primele 47 de minute, iar schimbările antrenorului oaspeților nu au putut curma jocul, Lausanne ducând în final scorul la 5-0.

Înfrângerea a venit imediat după succesul formației din Berna pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB.

Bologna - Pisa 4-0 . Următorul adversar s-a distrat în Serie A

Pentru următorul adversar al campioanei, situația a stat cu totul altfel duminică. Bologna s-a impus categoric, scor 4-0 pe teren propriu, în meciul cu Pisa.

Cu om în minus încă din minutul 36, formația lui Marius Marin, integralist astăzi, nu a avut nicio șansă în această partidă în care gazdele conduceau cu 4-0 încă din minutul 53.

FCSB - Bologna se va juca joi, 23 octombrie, de la 19:45, pe Arena Națională.

