Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre succesul echipei sale, scor 2-1, în fața celor de la Hermannstadt.

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul ardelenilor, a comentat perioada nefastă prin care a trecut în acest sezon și motivele pentru care forma sa a scăzut.

Clujenii s-au impus în întâlnirea cu Hermannstadt, după ce în ultimele 4 etape de campionat au înregistrat doar remize.

Andrea Mandorlini, după succesul cu Hermannstadt: „Am suferit, dar am arătat și lucruri bune”

Tehnicianul italian s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut în etapa #12 a Ligii 1, însă a subliniat faptul că există loc de progres.

Totodată, el a vorbit despre Louis Munteanu, cel care a marcat azi primul său gol din acest campionat.

„Am arătat dorință și cred că am meritat. Am fost conduși, dar am putut să revenim. Am suferit, dar am arătat și multe lucruri bune. Începem să fim toți în aceeași barcă.

Aș vrea să-l felicit pe Coco, a făcut un meci bun, dar şi pe Louis.

Am făcut un meci bun, încercăm să jucăm cât mai bine și când nu avem mingea”, a declarat Mandorlini, conform primasport.ro.

Ceea ce pot să spun de Louis e că sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes Ioan Varga, patron CFR, potrivit fanatik.ro

Louis Munteanu: „Vreau să mă bucur de fotbal, nu să fiu trist”

În vară s-a vorbit despre un posibil transfer al atacantului CFR-ist în Vestul Europei. Mutarea nu s-a mai realizat, jucătorul a rămas la Cluj, însă nu a mai reușit performanțele din sezonul precedent, în care a fost golgeterul Superligii.

„Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sunt fericit pentru victoria echipei și chiar am jucat bine azi. Zic că meci cu meci s-a văzut că lucrăm la antrenament lucruri bune și după cinci, șase meciuri am reușit să câștigăm.

A fost greu (n.r. despre ratarea transferului), dar eu spun că am trecut peste. Vreau să muncesc din ce în ce mai mult, iar de acum să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut, să mă bucur de fotbal, nu cum am fost până acum, trist ” , a transmis Munteanu, conform orangesport.ro.

Perioada negativă cu mercato s-a încheiat, iar Louis e aici şi dă 100%. Facem orice să se simtă bine și consider că este unul dintre cei mai buni atacanți din România Andrea Mandorlini, antrenor CFR

