Planul lui Dinamo Andrei Nicolescu a setat obiectivul pentru amicalul european inedit de duminica viitoare: „Ăsta e targetul!”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a confirmat prezența „câinilor” pentru amicalul cu FK Pelister, formație din prima ligă a Macedoniei.

Dinamo se va deplasa în Macedonia cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea clubului.

„Alb-roșiii” vor pleca din România vineri, în timpul pauzei internaționale, iar Nicolescu vede invitația celor de la FK Pelister drept o oportunitate pentru tinerii jucători de a se remarca.

Andrei Nicolescu: „E foarte important să vadă că tindem spre meciuri internaționale”

Cu jucătorii importanți plecați la echipele naționale, Dinamo se va baza la acest amical și pe fotbaliști de la echipa secundă.

„Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, Mister are și el o legătură acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci.

E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Partida se va desfășura pe data de 12 octombrie, iar la formația macedoneană evoluează Mirko Ivanovski, fostul jucător de la Dinamo din sezonul 2021/2022.

Jucătorii lui Dinamo convocați la națională: Cîrjan, Opruț (România), Musi, Mihai (România U21), Boateng (Togo), Stoinov (Israel U21), Epassy (Camerun), Kyriakou (Cipru)

