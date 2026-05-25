„O echipă slabă!” Valeriu Iftime râde din nou de FCSB: „La cât de fudul e domnul Becali, echipa trebuie bătută”

- FCSB - FC BOTOȘANI 4-3. Valeriu Iftime (65 de ani), președintele botoșănenilor, a vorbit la finalul partidei pierdute de echipa sa în prelungiri.
Deși a revenit de la 3-1, FC Botoșani a ratat șansa de a juca finala pentru un loc în preliminariile Conference League.
FCSB - FC BOTOȘANI. Valeriu Iftime: „FCSB e o echipă slabă”
La finalul meciului, finanțatorul moldovenilor a declarat că FCSB este o echipă slabă, după ce i-a ironizat pe „roș-albaștrii” de mai multe ori în ultima săptămână.
„Sunt trist. Am avut șansă, dar ei au avut ocazii multe. A fost un meci frumos, cu șapte goluri.
FCSB e o echipă slabă. Nici noi nu suntem așa de buni, dar când primești trei goluri de la Botoșani... A fost un meci care cred că v-a plăcut, s-au dat șapte goluri...
Cu Dinamo o să fie greu pentru FCSB. Nu m-au impresionat deloc, au avut 2-3 faze de fotbal. La primul gol au venit peste noi, la al doilea a fost henț clar iar al treilea a fost din fază fixă.
Eu cred că Dinamo e favorită, dar să nu se îmbete cu apă rece pentru că totuși e un meci greu. La cât de fudul e domnul Becali cred că FCSB trebuie bătută”, a declarat Iftime.