Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!” +14 foto
Vlad Chiricheș. Foto: SPORT Pictures
Superliga

Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 00:37
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 00:38
  • CFR-FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) îi pregătește retragerea lui Vlad Chiricheș (35 de ani), după greșelile comise în Gruia.

CFR Cluj și FCSB au remizat în cadrul etapei 8 din Superliga, scor 2-2. Djokovic și Emerllahu au înscris pentru clujeni, în timp ce pentru campioana României au înscris Florin Tănase și Cisotti.

Roșu da, penalty ba!  VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri
Citește și
Roșu da, penalty ba! VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri
Citește mai mult
Roșu da, penalty ba!  VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri

CFR-FCSB. Gigi Becali despre Chiricheș: „Nu mai juca nimic!”

Patronul FCSB a vorbit despre evoluția lui Vlad Chiricheș în Gruia, care a dus la schimbarea acestuia în minutul 29.

Respectul față de Chiricheș este faptul că la 36 de ani i-am prelungit contractul. Faptul că i-am spus că rămâne în club oricând. Și acum. Deci și acum, el rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă, dar să-l respecți pe un jucător.

Nu-i vorba aici de greșeală. Că nu greșeala l-a schimbat pe el. Mai greșește omul. E vorba că nu mai juca nimic acolo, la mijlocul terenului. Și probabil el atâta a putut.

Gata, îl ținem în club! Ăsta e respectul nostru pentru Chiricheș. Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (2).jpg
CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (2).jpg

Galerie foto (14 imagini)

CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport.jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (2).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (3).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (4).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali, despre schimbarea lui Chiricheș: „A fost foarte civilizat”

Întrebat despre zâmbetul ironic al lui Chiricheș de la schimbare, Gigi Becali a declarat:

„N-a deranjat omul cu nimic. Omul a fost chiar foarte civilizat. A bătut palma, nu s-a enervat, nu nimic. A zâmbit. Normal că nu-i convine că-i schimbat, dar omul a fost foarte civilizat.

Noi am văzut acum despre ce e vorba. Eu o să-i propun să rămân în club. I-am și spus lui MM, «Măi Mihai, ca respect față de Chiricheș propune-i să rămână în club și gata. N-are rost să rămână în lot».

Nu este nicio jignire. E prea lent, chestiune de vârstă. Să rămână antrenor secund, să rămână toată viața cu noi, pentru că a făcut ceea ce a făcut și îl respectăm.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să pierdem meciurile, asta nu se poate. I-am cerut și anul trecut asta. A rămas în club și a luat și banii, aproape 7-800 de mii de euro, un milion aproape. El nu se supără”.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

Citește și

Criticat dur după meci  Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter
Superliga
23:22
Criticat dur după meci Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter
Citește mai mult
Criticat dur după meci  Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter
„Nu știa ce înseamnă exit”  Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport”
Diverse
23:02
„Nu știa ce înseamnă exit” Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport”
Citește mai mult
„Nu știa ce înseamnă exit”  Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
CFR Cluj gigi becali liga 1 Vlad CHIRICHES fcsb
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share