Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!”

CFR-FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) îi pregătește retragerea lui Vlad Chiricheș (35 de ani), după greșelile comise în Gruia.

CFR Cluj și FCSB au remizat în cadrul etapei 8 din Superliga, scor 2-2. Djokovic și Emerllahu au înscris pentru clujeni, în timp ce pentru campioana României au înscris Florin Tănase și Cisotti.

CFR-FCSB . Gigi Becali despre Chiricheș: „Nu mai juca nimic!”

Patronul FCSB a vorbit despre evoluția lui Vlad Chiricheș în Gruia, care a dus la schimbarea acestuia în minutul 29.

„Respectul față de Chiricheș este faptul că la 36 de ani i-am prelungit contractul. Faptul că i-am spus că rămâne în club oricând. Și acum. Deci și acum, el rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă, dar să-l respecți pe un jucător.

Nu-i vorba aici de greșeală. Că nu greșeala l-a schimbat pe el. Mai greșește omul. E vorba că nu mai juca nimic acolo, la mijlocul terenului. Și probabil el atâta a putut.

Gata, îl ținem în club! Ăsta e respectul nostru pentru Chiricheș. Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

Gigi Becali, despre schimbarea lui Chiricheș: „A fost foarte civilizat”

Întrebat despre zâmbetul ironic al lui Chiricheș de la schimbare, Gigi Becali a declarat:

„N-a deranjat omul cu nimic. Omul a fost chiar foarte civilizat. A bătut palma, nu s-a enervat, nu nimic. A zâmbit. Normal că nu-i convine că-i schimbat, dar omul a fost foarte civilizat.

Noi am văzut acum despre ce e vorba. Eu o să-i propun să rămân în club. I-am și spus lui MM, «Măi Mihai, ca respect față de Chiricheș propune-i să rămână în club și gata. N-are rost să rămână în lot».

Nu este nicio jignire. E prea lent, chestiune de vârstă. Să rămână antrenor secund, să rămână toată viața cu noi, pentru că a făcut ceea ce a făcut și îl respectăm.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să pierdem meciurile, asta nu se poate. I-am cerut și anul trecut asta. A rămas în club și a luat și banii, aproape 7-800 de mii de euro, un milion aproape. El nu se supără”.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2 . Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

