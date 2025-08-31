Roșu da, penalty ba! VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri

CFR CLUJ - FCSB 2-2. Aly Abeid (27 de ani) a fost eliminat pentru că l-a pălmuit pe Adrian Șut (26 de ani).

Deși faza a avut loc în careu, campioana n-a primit penalty! Explicația deciziei, în rândurile de mai jos.

Cisotti a egalat în minutul 88, dar FCSB are nevoie de puncte și a forțat până la final. Un moment confuz a avut loc în minutul 90+3.

CFR CLUJ - FCSB 2-2 . Aly Abeid a fost eliminat, dar campioana nu a primit penalty

Tănase a obținut un corner și tot el s-a dus la colțul terenului pentru a-l executa. Aly Abeid l-a lovit cu palma peste față pe Adrian Șut, iar căpitanul celor de la FCSB a căzut.

După doar câteva secunde, Sebastian Colțescu a scos cartonașul roșu din buzunar și l-a eliminat pe fundașul echipei din Gruia.

Cei de la FCSB se așteptau să primească și penalty, însă „centralul” a hotărât ca jocul să se reia cu posesie pentru CFR Cluj. Hindrich a luat mingea și a degajat.

Colțescu a luat această decizie pentru că Tănase nu apucase să bată cornerul, iar balonul nu se afla în joc în momentul în care Abeid l-a lovit pe adversarul său.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2 . Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

